Els educadors socials reclamen a la Generalitat frenar "la sobreocupació" al centre d'acollida La Misericòrdia de Girona

El Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) reclama a la Generalitat i al Parlament que frenin "la sobreocupació" al centre d'acollida La Misericòrdia de Girona. Sobretot, insten el Departament de Drets Socials a escoltar les recomanacions que ha fet la Sindicatura de Greuges, demanant mantenir les 36 places actuals i no ampliar la capacitat del centre amb una vintena més. Els educadors socials subratllen que cal actuar de manera "immediata" per evitar "aquesta ampliació", ja que a la pràctica suposaria "consolidar la sobreocupació". El CEESC sosté que els professionals estan "desbordats" pels infants i adolescents "amb problemes de salut mental, discapacitat i trastorns de conducta" que han d'atendre.

La petició del CEESC s'empara en una carta que la síndica de greuges ha fet arribar al conseller Carles Campuzano, on recull la situació que viu el centre d'acollida La Misericòrdia de Girona. A l'escrit, la síndica explica que a principis d'abril al centre hi havia 49 menors i adolescents -entre els quals, onze noies que s'havien escapolit- quan la capacitat de La Misericòrdia és de 36 places.

En paral·lel, la Sindicatura també recull que la voluntat de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (DGAIA) és ampliar la capacitat del centre d'acollida fins a les 56 places, amb l'objectiu de donar resposta a la "permanent sobreocupació" que viu i dotar-lo d'una plantilla estructural per atendre "una situació de facto ja consolidada de fa temps".

A la missiva, la Sindicatura exposa que aquesta petició s'havia dut a terme per part d'una direcció anterior. I que mentre no s'augmenten places, es contracten educadors de reforç, cosa que dificulta que els infants i adolescents tinguin "figures de referència".

D'entrada, la síndica de greuges va obrir una actuació d'ofici. Però en paral·lel, també va rebre una queixa per part de la plantilla de La Misericòrdia, reclamant-li que s'actués de manera "immediata" per evitar l'increment de places i la "consolidació de la sobreocupació actual".

"Constantment desbordat"

"S'exposa que constantment l'equip es veu desbordat pel nombre d'infants i adolescents que resideixen al centre, sovint amb problemàtiques de salut mental, discapacitat i trastorns de conducta associats, que demanen una atenció individualitzada", recull l'escrit.

A la carta, la síndica recorda que, des de fa uns anys, La Misericòrdia comparteix espais amb el centre Oikia (que té una quarantena de places). Una situació a la qual no tan sols s'hi va oposar la Sindicatura, sinó també el CEESC, perquè ha acabat convertint l'equipament "en un 'macro-centre' que a la pràctica acull al voltant de 90 infants i adolescents".

Per això, a l'escrit adreçat al Departament de Drets Socials, la síndica demana a la conselleria que "valori la idoneïtat de replantejar la dimensió i ubicació del centre d'acolliment Girona". I que, en cas que La Misericòrdia es mantingui allà on és ara -al Puig d'en Roca- no se n'ampliïn les places sinó que "s'aconsegueixi limitar la seva ocupació" a les 36 actuals. A més, també demana que s'adeqüi la plantilla "de forma estructural" i que se'n garanteixi "l'estabilitat" per atendre "els infants i adolescents de manera adequada".

Atendre les peticions

A través d'un comunicat, el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya insta Drets Socials, la Comissió d'Infància del Parlament i els grups parlamentaris a atendre les recomanacions que fa la Sindicatura de Greuges. I en conseqüència, es limiti la capacitat de La Misericòrdia "a les 36 places previstes inicialment" i se n'asseguri "la dotació adequada de professionals per garantir l'atenció i el benestar dels infants i adolescents".

El CEESC, a més, també es remet a un informe que la Sindicatura de Greuges va presentar el novembre passat sobre el sistema de protecció a la infància i a l'adolescència. Segons recull el document, subratllen els educadors socials, "més de la meitat dels infants tutelats resideixen en centres grans, de vint o més places, i molts d'aquests pateixen sobreocupació". "El 60,9% dels centres d'acolliment tenen places sobreocupades, que afecten el 66,1% dels infants i adolescents, i que en dificulta l'atenció individualitzada i la cobertura de les seves necessitats afectives", recull el CEESC.

"Seguim qüestionant el sistema de protecció actual d'una manera estructural; cal una revisió del sistema que posi els infants i adolescents al centre", conclou el comunicat dels educadors i les educadores socials.