A judici l'acusat de violar una familiar menor d'edat a Olot

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimecres l'acusat que s'enfronta a 14 anys de presó per violar una familiar l'any 2018 a Olot. El judici ha començat amb la declaració de la víctima, que aleshores tenia 14 anys. Ha explicat que durant les vacances de Setmana Santa es va quedar a casa de la seva aviastra i que allà va coincidir amb l'acusat, nebot de la dona. Segons ha relatat, el processat la va atacar de matinada aprofitant que la resta de familiars dormien i la va agredir immobilitzant-la pels braços i tapant-li la cara contra el sofà per evitar que cridés. El processat, que llavors tenia 24 anys, ho nega i sosté que va ser la menor qui se li va insinuar i sospita que el va denunciar perquè ell la va rebutjar.

El cas ha arribat a judici aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona, sis anys després dels fets. El tribunal havia assenyalat la vista el novembre passat, però es va haver de suspendre per la incompareixença d'un testimoni que tant la fiscalia com la defensa consideraven imprescindible.

El judici ha començat amb la declaració de la víctima, que s'ha fet sense confrontació visual amb l'acusat. Segons ha relatat, va passar les vacances de Setmana Santa del 2018, quan ella tenia 14 anys, a casa de la seva aviastra a Olot, juntament amb altres familiars entre els quals hi havia el processat. La víctima ha concretat que no el coneixia massa perquè feia poc temps que havia arribat al país i s'estava a casa de la dona, que era la seva tia.

La noia, que actualment té 20 anys, ha explicat que aquella nit al pis hi havia la seva aviastra, que dormia en una habitació; tres cosins, que compartien un altre dormitori; el processat que dormia al menjador i ella, que s'estava sola en una altra cambra. Ja de matinada, ha exposat que es va aixecar per anar a buscar un got d'aigua. Aleshores, va veure que al menjador hi havia la televisió engegada i l'acusat la va cridar perquè hi anés.

L'home li va dir que s'assegués amb ell en un dels sofàs: "No ho vaig fer, em vaig asseure a l'altre sofà però ell es va aixecar i va venir al meu costat. La víctima ha explicat que de seguida va començar amb "les insinuacions", preguntant-li si mai havia estat amb algú més gran que ella. Li va respondre amb evasives i li va dir "clarament que no". Tot i això, segons ha dit, l'acusat la va acabar immobilitzant subjectant-la amb força pels braços i la va tombar contra el sofà, fent que la cara li quedés tapada per evitar que cridés. Va ser llavors quan li va abaixar els pantalons i la va violar.

"Em vaig quedar en xoc i, no sé com, vaig poder fugir i anar cap a la meva habitació", ha explicat. També ha dit que l'acusat la va seguir i la va intentar tranquil·litzar, dient-li que eren coses "normals" i instant-la a no explicar-ho a ningú. La menor no va alertar la seva aviastra i ha afirmat que no entén com pot ser que ningú es despertés. Segons ha declarat, l'endemà ho va confessar a una amiga però no va dir res més fins temps després, mentre feia teràpia amb una psicòloga.

A partir d'aquí, ho van dir a la seva mare. La dona ha afirmat que, des que van tornar dels dies de Setmana Santa, veia a la filla "estranya" perquè plorava tot el dia, no volia sortir de l'habitació i ja no actuava amb la mateixa alegria de sempre. Quan va saber-ne el motiu, però, va decidir no interposar encara la denúncia perquè l'acusat havia marxat del país i volia esperar que tornés. La denúncia la van posar l'agost del 2019.

L'acusat ho nega

L'acusat ha declarat al final del judici, atenent a la petició de la defensa encapçalada pel lletrat Pere López de Coca. L'home ha negat els fets i ha afirmat que va ser la menor qui se li va insinuar en diverses ocasions. Segons la seva versió, des que va arribar al país, la nena li feia "bromes" que el feien sentir "incòmode", com ara estirar-li la tovallola quan veia que ell s'anava a dutxar o entrar al lavabo: "Això ho havia vist la meva tia que la va renyar".

El processat relata que aquella nit de Setmana Santa van estar tots junts veient una pel·lícula fins cap a les dues de la matinada, moment en què es van acomiadar i cadascun se'n va anar a dormir a la seva habitació. Ell va tancar la porta de la sala d'estar i va continuar veient la televisió "tombat" en un dels sofàs.

Segons el seu relat, la menor va entrar quan tothom dormia i se li va asseure a la falda: "No a la zona els genolls, una mica més amunt". Després, diu, li va recolzar el cap al pit.

"Li vaig dir que si això és el que ella solia fer i la vaig empentar. Em va insultar dient-me tonto i va marxar", ha afegit. L'endemà al matí assegura que ho va explicar a la seva tia perquè no volia "problemes" i van quedar que ella ho explicaria a la mare i al padrastre de la menor.

La dona ha declarat al judici que veia com la menor se li "insinuava" a l'acusat i que ja havien tingut disputes familiars abans per l'actitud que ella tenia cap als homes. La dona ha afirmat que dormia amb la porta oberta a l'habitació del costat i que no va sentir "res": "Si hagués passat alguna cosa m'hauria cridat, dic".

Els perits de l'equip d'assessorament tècnic penal que va fer l'exploració a la víctima quan era menor d'edat han afirmat que no van apreciar indicis de fabulació o de voler perjudicar el processat i sostenen que el relat correspon a fets viscuts. A més, també han recollit al dictamen pericial que la noia va estar diagnosticada d'estrès posttraumàtic i que ha estat rebent tractament psiquiàtric i psicològic.

La fiscalia acusa el processat d'un delicte d'agressió sexual amb penetració a menor i demana 14 anys de presó. També vol que no es pugui acostar a menys de 500 metres ni comunicar-se amb la víctima durant 9 anys i que, en cas de condemna, l'expulsin del país amb la prohibició de tornar durant 10 anys. En concepte de responsabilitat, sol·licita una indemnització de 7.000 euros per a la víctima pels danys morals. L'acusació particular s'hi ha adherit.

La defensa, per contra, demana l'absolució. El judici, que s'ha fet a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.