Menys de la meitat de gironins que sol·liciten l'eutanàsia l'acaben rebent

Un total de 32 persones de les comarques gironines van sol·licitar la prestació d’ajuda per morir (PRAM) a Catalunya durant el 2023 i es van realitzar 15 prestacions, seguint el procediment que estableix la Llei orgànica de regulació de l’eutanàsia (LORE), segons les dades del Departament de Salut. D’aquesta manera, es van resoldre menys de la meitat de sol·licituds.

Si es comparen les xifres amb les de l’any passat, són exactament les mateixes, ja que també es van resoldre 15 sol·licituds. Respecte al primer any de l’entrada en vigor de la llei, Salut no va fer públiques les dades de peticions resoltes, però sí de les sol·licituds. N’hi va haver 21, 11 menys que l’any passat.

A Catalunya esprodueix una casuística similar, ja que de les 219 persones que van reclamar la prestació, se’n van acabar completant 94. Ja fa tres anys de l’entrada en vigor de la llei i per tercer any consecutiu la majoria de les sol·licituds que va rebre la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya (CGAC) procedien de l’atenció primària (el 60% dels casos), en un 32% dels casos dels hospitals, en un 6% de l’atenció intermèdia i en un 2% de les residències.

Per gènere, de les 219 persones que van sol·licitar la PRAM l’any 2023, 118 (54%) eren dones, amb una edat mitjana de 75,32 anys i 101 (46%) homes, amb una edat mitjana de 73,79 anys. Per demarcacions, a part de les 32 de Girona, es van rebre 2 sol·licituds a l’Alt Pirineu i Aran, 70 a Barcelona Ciutat, 49 a Barcelona Metropolitana Nord, 22 a Barcelona Metropolitana Sud, 12 al Camp de Tarragona, 9 a la Catalunya Central, 4 a Lleida, 16 al Penedès i 3 a les Terres de l’Ebre.

Taxa elevada

Per tant, en proporció a població, Girona té una de les taxes de sol·licituds més elevades.

Pel que fa a les sol·licituds resoltes, a part de les 15 de Girona, per regions sanitàries, 1 es va fer a l’Alt Pirineu i Aran; 33 a Barcelona Ciutat; 21 a Barcelona Metropolitana Nord, 9 a Barcelona Metropolitana Sud, 3 al Camp de Tarragona, 3 a la Catalunya Central, cap a Lleida, 7 al Penedès i 2 a les Terres de l’Ebre.

De mitjana, les sol·licituds en els casos favorables han tingut un temps de resolució de 59 dies. Les prestacions es van realitzar a un centre hospitalari en un 48% dels casos, al domicili en un 36%, a un centre d’atenció intermèdia en un 6% i a centres residencials en un 10%.

Les malalties neurològiques i oncològiques van ser les patologies de base que presentaven majoritàriament les persones que van rebre la PRAM el 2023, representant un 40% i un 26%, respectivament, del total. De les 94 persones que van rebre la PRAM, 43 (46%) eren dones amb una edat mitjana de 75,51 anys i 51 (54%) homes amb una edat mitjana de 72,69 anys.

Demanen que s’apliqui sense tanta demora

La figuerenca Cristina Vallès, presidenta de l’entitat Dret a Morir Dignament, va fer ahir una valoració positiva de l’aplicació de la llei a Catalunya des de fa tres anys, però veu aspectes millorables. Segons recull ACN, considera que des que una persona sol·licita l’eutanàsia fins que se li aplica haurien de passar entre 30 i 45 dies aproximadament, però actualment aquests terminis se superen lleugerament.

La figuerenca Cristina Vallès, presidenta de l'associació Dret a Morir Dignament, durant la roda de premsa. / ACN

Concretament, l’entitat calcula que la mitjana d’espera va arribar als 53 dies, davant dels 45 del 2022.Segons el Departament de Salut, la mitjana l’any passat va ser d’uns 59 dies.

No obstant, la situació a la resta de l’estat és pitjor, perquè la mitjana d’espera és de 75 dies. Segons Vallès, «el motiu pot ser que els professionals i els administratius que han de fer els tràmits estan desbordats de feina». Les oficines de promoció de l’ajuda a morir «no compten amb prou professionals», creu Vallès, i molts metges no poden assumir les peticions perquè no poden deixar la resta de pacients. Alguns, fins i tot, denuncia l’entitat, ni tramiten la petició, cosa que és il·legal.

També creu que «moltes residències i centres sanitaris privats deriven casos a centres públics per objecció de consciència o per estalviar-se tràmits». També hi ha demores en els centres d’atenció primària públics de zones poc poblades, ja que «els seus professionals no tenen gaires peticions d’aquest tipus i desconeixen la llei». En alguns casos, el retard provoca que la persona mori de forma natural o amb cures pal·liatives abans que se li apliqui l’eutanàsia.

L’entitat va rebre el 2023 unes 2.300 demandes d’assessorament personalitzat, fins i tot de treballadors socials. També va oferir 331 xerrades i hi van assistir un total de 9.884 persones

DMD Catalunya té 15 punts locals d’atenció i «només» 117 voluntaris. Tot i les seves mancances, l’entitat opina que el desplegament de la llei de l’eutanàsia a Catalunya «ha estat un referent de l’Estat». Catalunya, per exemple, ha introduït la figura del referent d’eutanàsia del metge. «Però hi ha marge per millorar», va puntualitzar.

Vallès també va reivindicar la importància d’aquesta llei i va recordar que les persones que decideixen acollir-s’hi arrosseguen un «gran patiment». «No és mai una situació de patiment momentani. Són persones amb malalties neurològiques o oncològiques, la majoria, incurables. També es donen casos de persones molt grans amb processos de cronicitat».