El mercat d'Olot convertirà les restes de les parades en salses i brous que posaran a la venda

El mercat d'Olot engega un projecte per convertir les restes i els excedents de les parades en productes gastronòmics amb un valor afegit i d'alta qualitat. Es tracta de fer servir el menjar que sobra de les parades per fer-ne salses, saboritzants, brous i caldos que es posaran a la venda sota la marca pròpia 'Mercat d'Olot'. La idea és reutilitzar el peix, el pa, productes de la fleca, fruita, làctics, llegums i fruits secs de les parades. Cada establiment guardarà els excedents que tinguin a l'hora de tancar i s'establirà un circuit de recollida per facilitar les gestions. Actualment s'està estudiant quin volum de restes té cada parada per decidir quines receptes es fan. La idea és que els productes es comencin a vendre a la tardor.

Els paradistes del mercat d'Olot i el govern local volen reduir el volum de menjar que es llença cada dia a les escombraries. Per fer-ho han decidit aprofitar les minves i els excedents per crear nous productes amb un valor afegit i que siguin sostenibles. El projecte és pioner i consisteix en recollir cada dia tots els productes que els venedors no poden guardar. Fins ara, aquest menjar es llançava, però a partir d'ara es farà servir per preparar receptes de salses, brous o cremes de verdures i posar-les a la venda.

El projecte compta amb la col·laboració del xef garrotxí Pere Planagumà, que serà qui elaborarà la nova gamma de productes. Després de formar-se a El Bulli i treballar a les Cols i a El Celler de Can Roca, va decidir crear el Garum d'Anxoca Escata, un producte que compte el segell de Girona Excel·lent. Ara serà l'encarregat de decidir quines receptes es poden fer amb els productes que sobren de les parades del mercat i així reaprofitar el menjar.

La regidora de Comerç i Empresa de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalias, ha remarcat que la iniciativa busca "reduir el malbaratament alimentari" al mateix temps que treballa per "la sostenibilitat ambiental". A dia d'avui el mercat d'Olot compta amb 21 parades en actiu i una plantilla d'unes 60 persones. El nou projecte compta amb el finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea.

Amb l'objectiu de difondre la nova gamma de productes quan aquesta estigui a la venda es faran tallers gastronòmics a l'aula de tast que té el mercat a la primera planta. Les sessions permetran que la gent vegi en quins plats poden fer servir aquests productes fets a partir de minves i també provar quin gust tenen. La nova gamma només podrà adquirir-se al mercat d'Olot.