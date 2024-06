Oncolliga dona 8.000 euros al Santa Caterina

La Fundació Oncolliga Girona ha fet una donació de 8.823,98 euros a l'hospital Santa Caterina amb recaptats en la desena edició de la cursa solidària Oncotrail, celebrada l'octubre de 2023. Aquests diners s’han invertit en l’adquisició de diferent material per millorar el confort i benestar dels pacients oncològics que reben tractament al centre, les seves famílies i al mateix temps facilitar la tasca dels professionals que tenen cura d’aquestes persones. En aquesta ocasió s’ha adquirit una cadira de rodes basculant que permetrà als pacients amb manca de mobilitat a les quatre extremitats, sortir de l’habitació i poder anar a l’exterior i d’aquesta manera, incrementar el seu benestar emocional; un aparell d’electrocardiogrames, que permetrà fer proves més ràpides i còmodes als pacients, i vuit taules auxiliars per als àpats.

La presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Paqui Badosa i el director d’Oncotrail, Lluís Comet, han visitat aquesta setmana les instal·lacions per veure el nou material. Per part de l’IAS hi ha assistit la directora infermera de l’Hospital Santa Caterina i Sociosanitari, Núria Batlle, la cap de servei de la unitat de Cures Pal·liatives, Rosa Roca i la supervisora de la unitat de Subaguts i Cures Pal·liatives, Laura Manzanero.