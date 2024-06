Un traficant amenaça els Mossos amb una arma de foc en un control a Ripoll i un agent dispara contra el cotxe

Els Mossos d'Esquadra han hagut de disparar de matinada contra un cotxe en un control a Ripoll i que en volia fugir. Això ha succeït perquè el copilot els ha amenaçat amb una arma de foc.

Els fets han tingut lloc cap a dos quarts de dues de la matinada durant un control aleatori dels Mossos que realitzaven a una àrea pròxima a la depuradora. Un vehicle d'alta gamma amb plaques franceses de traficants s'han aproximat a la zona i quan han vist els agents, el copilot els ha amenaçat amb l'arma de foc.

Arran dels fets hi ha hagut la reacció d'un dels agents, disparar a la roda del vehicle. El cotxe ha punxat, però el conductor ha pogut redreçar el cotxe i fugir.

Posteriorment, una patrulla de la Policia Local ha pogut aturar el vehicle, però els dos ocupants n'han fugit. Finalment, el conductor ha pogut ser detingut. En l'escorcoll del vehicle hi han trobat una bossa d'esport amb 12 quilos d'haixix, tal com avança El Caso i la periodista Anna Punsí hi ha confirmat aquest diari.

El cas es troba en mans de la Unitat d'Investigació dels Mossos de Ripoll, tot i que podria passar a la Divisió d'Investigació Criminal. De moment es desconeixen més dades de l'arrestat i la policia continua buscant al copilot. Aquest incident un cop més mostra com la presència d'armes de foc en traficants és cada cop més habitual, fet que del que alerten els Mossos.

En el cas de la nit de Sant Joan, precisament l'ús d'armes de foc van provocar un doble crim a la Font de la Pólvora de Girona. L'arribada i l'ús d'armes de guerra preocupa a la policia.