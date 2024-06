Els ports de la Catalunya Nord i la Costa Brava renoven l'acord de col·laboració

El Club Nàutic Port de la Selva ha acollit aquest dimecres la trobada entre representants del Ports de la Catalunya Nord i la Costa Brava per renovar l'acord per tres anys més, que es va impulsar el novembre de 2021. Aquest conveni té com a objectiu potenciar l'impacte social, econòmic, transfronterer i mediambiental, així com els esdeveniments esportius, els estudis i els treballs de recerca. Fa un any amb dues parts a Canet de Rosselló ja van generar una trobada per compartir resultats i estudis.

Rai Roca, vicepresident de Ports de Catalunya-ACPET, ha valorat molt positivament la renovació del conveni per enfortir els vincles i promoure sinergies, sobretot en aspectes com la Transició energètica, la biodiversitat i el medi ambient. Annabel Moreno, directora general de ports de la Generalitat ha destacat que és un conveni "històric" i un agermanament natural perquè "el mar no té fronteres". A més, Moreno ha llogat la renovació de l'acord perquè "és un esforç conjunt per la millora de la gestió dels ports".

En el seu torn, Serge Pallares, president de la Unió de Pobles Portuaris d'Occitània, ha lloat la renovació del conveni i ha destacat que és una "eina essencial al Mediterrani per a la prosperitat conjunta de la Catalunya Nord i els ports de la Costa Brava. La bona cooperació transfronterera és un gran impuls per a tots".