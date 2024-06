Un estudi desgrana les claus de la radicalització dels terroristes de Ripoll

Són dos engranatges enllaçats. Quan un avança, l'altre també. Quan al costat musulmà es passa de simpatitzants a justificadors dels atemptats i d'aquí a compromesos i radicalitzats, al bàndol del racisme antiislàmic es produeix el mateix avenç negatiu. Aquesta és una de les claus que expliquen, juntament amb qüestions grupals i familiars, el procés psicològic pel qual els joves de Ripoll van fer els atemptats de Barcelona i Cambrils el 2017. Ho expliquen dues de les autores d'un estudi coral que porta per títol 'Laberints de la ira', que analitza l'origen del radicalisme entre joves i adolescents i en què s'adverteix del pes creixent dels discursos racistes.

En el projecte hi han participat experts de diferents disciplines per fer una autòpsia a la gènesi de la radicalització, de la mà de Pere Claver Grup, la UAB, la Fundació Congrés Català de Salut Mental i l'IGOP. Tot sota una idea, la que explica Miguel Perlado, psicoterapeuta supervisor docent de la Federació Espanyola d'Associacions de Psicoterapeutes i expert en sectes: “La radicalització és una cosa que tots podem compartir, forma part de la nostra naturalesa i els que creiem que no podem tenir pensaments així hem de revisar la nostra ment”.

Vulnerabilitat radical

És més, els líders radicals coneixen perfectament el funcionament del nostre cervell, que “es guia més per la simplificació i per la preferència pel que ja es coneix”. "Es tracta d'una vulnerabilitat radical que tots els éssers humans compartim, venim al món en indefensió, necessitem una altra persona que ens doni sentit, i en moments com l'adolescència o en crisi i convulsions socials, es fractura tot i ens deixa més oberts a quedar afectats per aquestes organitzacions, que van buscant un target específic per picar, toquen aquestes vulnerabilitats perquè les coneixen", descriu.

Tots els éssers humans compartim una vulnerabilitat radical Miguel Perlado — Expert en sectes

L'origen dels atemptats

Un capítol d'aquesta investigació és dedicat als atemptats de Barcelona i Cambrils. Núria Riera i Alicia Mesas, professional d'interculturalitat i psicòloga, respectivament, parlen de la importància extraordinària que tenen els grups per promoure la radicalització. Els grups i la família. "L'enllaç familiar i l'enllaç grupal van ser promotors de pes per a la gestació i el desenvolupament final dels atemptats", asseguren. Els joves, descriuen, van creure enmig de contradiccions entre el seu origen i el seu entorn: "No poden acontentar tothom, sinó que, facin el que facin, sempre tindran detractors que els faran sentir malament: 'mals amics' o 'mals fills'". I això en un període sensible com és l'adolescència.

Les autores descriuen com la pertinença a un grup, i en especial la influència de l'imant, “es converteix en un sistema de valors i creences que servirà de filtre per interpretar els esdeveniments que els envolten”. La pressió d'aquest grup determina les conductes fins al punt d'arribar a la violència, perquè el funcionament de la identitat grupal s'acaba basant en el “nosaltres” davant dels “altres”.

Les dues rodes que es retroalimenten

Les persones que pateixen discriminació, impulsades per idees de frustració, flirtegen amb discursos extremistes , normalitzen la violència “com una forma de malestar de la població musulmana. A l'altra banda, les persones no musulmanes de Ripoll.” Tot i tenir ideologies a favor de la inclusió social, a mesura que els arriba informació sobre els atemptats i la manera com es van gestar, això els genera sentiments d'inseguretat i por", expliquen les investigadores. A partir d'aquí, la por pot portar al bloqueig i la frustració. El pas següent és "no estar a favor d'una inclusió incondicional" i es flirteja amb discursos racistes. "Per últim, comencen a actuar en conseqüència, agredint verbalment o físicament", o fent pintades.

Per això, la conclusió és que "el cicle de radicalització extremista violenta és un engranatge que es mou compassadament" i "quan la gent d'una banda baixa un esglaó, les persones de l'altra banda pugen una altra". Per això no és estrany, apunta, que a les municipals del 2019 a Ripoll ja pugés una alcaldessa racista.

Les solucions, només a llarg termini

Les autores reclamen "reconstruir ponts socials" mitjançant "polítiques socials valentes" que qüestionin el que "estem fracassant com a societat", i maneres de treballar més inclusives i respectuoses amb la diversitat.

La mirada de Riera i Mesas és clara: cal prevenció. Pal·liar els danys causats als qui han estat en contacte amb els discursos de l'odi. I adverteixen que els resultats seran a llarg termini. Parlen del "terratrèmol social" viscut a Ripoll i apel·len a potenciar el sentiment de pertinença de les persones a la societat on viuen, acompanyar-los emocionalment i fomentar qüestions com les mentories socials (persones que es converteixin en referents positius de certs col·lectius), els grups d'ajuda mútua, l'autogestió de certs grups i augmentar la qualitat de vida dels veïns. Finalment reclamen desenvolupar les anomenades "contranarratives", és a dir que els joves "rebin i consumeixin arguments i productes" que contrarestin el missatge propagandístic radical.

Una cocció lenta

Ningú no està exclòs del virus de la radicalització, expliquen els autors, que reclamen una mirada més complexa sobre aquest fenomen. Al text s'aborden casos en primera persona, com l'exmilitant nazi David Saavedra: “Ja sigui en un gihadista, un nacionalista radical, un negacionista de la ciència o el representant d'una secta, el resultat hauria de ser el mateix. En el centre de gravetat hi ha un enorme ego i necessitat de protagonisme”, descriu. "Estar radicalitzat en certa manera s'assembla molt a estar boig", confessa. I admet que encara avui es posa a la defensiva “quan algú em contradiu”.

En el cas de les sectes, Miguel Perlado adverteix que parlar de “rentada de cervell” és molt simplista, com ho és afirmar que els terroristes que comenten violència representen simplement “la maldat”. Tot això és reduir el fenomen a idees fàcils, avisa, i afegeix: "La radicalització entre els integrants d'una secta és un estat mental que s'assoleix després d'una cocció lenta" i en què intervenen ingredients com el lideratge, el narcisisme maligne i el concepte del perdedor radical” que pot esclatar en qualsevol moment. A més, Perlado veu una continuïtat entre els pacients que van contra un procés de teràpia, la part psicòtica, el funcionament sectari, adherir-se a un grup d'odi racial, el terrorisme i, a l'extrem, el genocidi.