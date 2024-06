Junts aprova al Senat l’augment de freqüències d’AVE a Girona

Junts per Catalunya ha aprovat una moció a la Comissió de Transports del Senat que insta el Govern espanyol a «millorar i dignificar el servei ferroviari entre Figueres, Girona i Barcelona». La iniciativa, defensada a la cambra alta pel senador de Junts per Girona, Joan Bagué, exigeix, entre d’altres, «la recuperació immediata i total de les freqüències anteriors a la pandèmia a la línia del tren d’alta velocitat (TAV)», així com «l’estudi de viabilitat de noves freqüències». «És una línia no deficitària però que està saturada ja abans de la pandèmia i és una situació que cal resoldre urgentment», ha exposat.

Fa quatre anys, la pandèmia de la covid-19 va forçar la reducció de la mobilitat i la freqüència dels trens d’alta velocitat entre Figueres, Girona i Barcelona.

Renfe va disminuir les freqüències diàries, passant de 15 a 7 en cada sentit, prometent restablir-les a mesura que la demanda augmentés. Tot i això, el juny del 2022, només s’havien restablert 10 freqüències diàries, afectant negativament els usuaris, especialment en hores punta i caps de setmana.

«Aquesta reducció limita la capacitat de la xarxa ferroviària per satisfer la demanda i connectar de manera eficient la demarcació de Girona», ha lamentat Bagué, qui ha assegurat que «tot plegat comporta que les potencialitats de la xarxa d’alta velocitat per a una connexió àgil i sostenible de la demarcació, així com de la mitjana distància i Rodalies, quedin frenades per la gestió i la planificació deficients de Renfe».

Les deficiències en la gestió de Renfe han provocat que la demanda potencial de transport ferroviari no es compleixi, generant queixes dels usuaris i grups com la Plataforma d’Usuaris Afectats del TAV i Avant Catalunya, que reclamen més freqüències, places i una millor comunicació sobre les incidències.

En aquest sentit, el senador per Girona ha assegurat que «amb l’aprovació d’aquesta iniciativa se satisfan les demandes llargament reivindicades tant pels usuaris com pels Ajuntaments afectats».

La iniciativa de Junts també insta el Govern espanyol a, entre d’altres, «augmentar el nombre de vagons disponibles o ús de trens de doble composició, a les freqüències amb més demanda»; «millorar la comunicació i l’ús de l’app i del web de Renfe en els aspectes detectats insuficients pels usuaris»; «oferir la possibilitat de formalitzar l’abonament a estacions diferents a la de Barcelona-Sants»; i a «dotar els trens d’un servei de wifi de qualitat suficient»