Olot vol recuperar els tres sants de la façana de l'església de Sant Esteve destrossats durant la Guerra Civil

Olot vol recuperar les figures dels tres sants que van presidir la façana de l'església de Sant Esteve fins que van quedar destruïdes durant la Guerra Civil. Amb la voluntat de recuperar el patrimoni artístic de la façana, l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del santuari del Tura ha tirat endavant una iniciativa que ha permès enllestir la rèplica de l'estàtua de Sant Esteve. L'escultura feta al taller d'imatgeria religiosa de l'Art Cristià d'Olot serà la primera a instal·lar-se al temple i han obert una campanya per rebre donatius per fer les figures de Santa Sabina i Sant Valentí. Les tres imatges originals van ser enderrocades i destrossades el juliol de 1936 i només se'n van poder recuperar els caps i petits fragments.

La previsió és que la setmana que ve comencin els treballs d'instal·lació de la primera escultura mentre continua la campanya de recollida de fons per FER les dues restants.

L'església de Sant Esteve d'Olot, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya des del 1993, va ser construïda entre el 1750 i el 1763. La façana monumental que es pot veure en l'actualitat es va acabar d'aixecar durant la darrera dècada del segle XVIII de la mà dels artistes Ildefons Diví i Francesc Barilli, encarregats de crear les imatges dels tres sants de dos metres d'alçada, pedra picada i d'estil classicista que ocupaven la part principal de la façana fins al segle XX.

Aquest monument neoclàssic; d'una sola nau i planta rectangular, va patir greus destrosses durant la Guerra Civil. En concret, les tres imatges de Santa Sabina, Sant Esteve i Sant Valentí així com la creu de la part superior de la façana van ser enderrocades i destrossades el juliol de 1936. De les tres figures principals només se'n va poder recuperar els caps i petits fragments que es van conservar a l'antic Museu Parroquial. L'antiga creu daurada es va poder reinstal·lar per una altra de similar de pedra el 1955, gràcies al treball que va impulsar la mateixa parròquia.

No obstant això, les tres fornícules de la façana han quedat buides durant tots aquests anys, ja que l'actuació es va anar posposant per poder donar resposta a necessitats més urgents com la reconstrucció de la teulada i del campanar del santuari de la Mare de Déu del Tura, les intervencions de l'interior de l'edifici o la consolidació de Sant Esteve que es va portar a terme a l'any 2020.

Arran la finalització de la neteja de la façana d'ara fa quatre anys, van poder engegar la campanya per a la restitució de les tres imatges. L'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari de la Mare de Déu del Tura va encarregar-se d'impulsar aquesta iniciativa a través de la recollida de donatius que ha permès construir una de les tres figures.

Rèpliques d'artistes locals

Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, el projecte de restitució de les imatges ha tirat endavant gràcies al treball d'una comissió formada per representants de l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del Santuari del Tura, membres de la parròquia, de la delegació de Patrimoni del Bisbat de Girona, del Museu Comarcal de la Garrotxa, del Centre de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat, a més d'historiadors i arquitectes que hi ha donat suport.

Un document que disposa d'una extensa anàlisi d'investigació històrica, arquitectònica, fotogràfica i a nivell cultural, ha permès determinar que era impossible reproduir les figures originals. Per això, seguint les indicacions dels experts, han apostat per recuperar-les a través de rèpliques d'artistes locals que disposessin d'una trajectòria professional reputada i que haguessin treballat anteriorment amb l'art figuratiu.

Seguint aquests criteris, va acordar que cada figura es realitzaria a partir de les imatges o motlles realitzats per escultors locals desapareguts. En aquests sentit, la imatge de Sant Esteve parteix de l'escultura de fang i en miniatura de l'artista Joan Ferrés Curós; la copatrona d'Olot, Santa Sabina a partir d'un motlle original de Manel Trayter Figueres; mentre que l'escultura de Sant Valentí sorgirà de resultes de l'obra de Modest Fluvià. Totes elles s'assimilen a les figures originals tant pel que fa a la forma, volum, color i mides; i estaran fetes de pedra artificial i sintètica, per a una major perdurabilitat i adaptabilitat.

L'escultura de Sant Esteve fa tres metres, pesa 220 quilos i està feta de fibra de vidre amb una estructura d'acer armat. La setmana que ve, del 2 al 5 de juliol, preveuen fer els treballs de neteja del suport de pedra i d'instal·lació dels punts de suport, subjecció, col·locació i ancoratges.

La campanya de recollida de fons impulsada per l'Associació Cultural d'Amics de Sant Esteve i del santuari del Tura d'Olot ha permès recollir fins ara 14.648 euros i fer la primera de les tres escultures. Ara, fan una crida ciutadana a entitats, particulars i empreses que vulguin col·laborar en aquesta iniciativa per fer possible les altres dues imatges.

Es pot fer un donatiu al compte corrent habilitat o assistint als actes que van organitzant amb aquesta finalitat. Alhora, l'Associació de Comerciants d'Olot té previst donar-hi suport facilitant la recollida de donatius a través de les botigues i negocis de l'entitat. A part, aquest divendres a les onze del matí l'església acollirà un concert de l'Associació Unió de Corals de la Gent Gran de Badalona i estan preparant noves accions i activitats.