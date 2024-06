Girona impulsa un projecte europeu per millorar l’accés d’usuaris amb discapacitat a la salut

L’entitat gironina Fundació Campus Arnau d’Escala i l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi – Institut d’Assistència Sanitària (IAS) participen en el projecte europeu Equal Treatment (Tracte No Discriminatori). Aquest projecte té per objectiu millorar l’accés i el tracte adequat de les persones amb discapacitat intel·lectual als serveis de salut, a través de la formació dels professionals que intervenen en el procés d’atenció del col·lectiu i els seus familiars o persones de suport.

Segons dades de la Unió Europea, les persones amb una discapacitat en trastorn de l’aprenentatge tenen una esperança de vida setze anys menor a la resta de la població i el seu risc de morir és quatre vegades superior per no haver rebut una atenció sanitària adequada a les seves necessitats. Així mateix, es calcula que entre l’1% i el 3% de la població mundial té algun nivell de discapacitat intel·lectual, que en la majoria de casos és lleu. A més, les persones d’aquest col·lectiu tenen un risc molt superior a la població general de presentar problemes de salut mental. Per exemple, fins a un 20% dins aquest col·lectiu pot tenir un trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH).

En aquest context, el director gerent de la Fundació Campus Arnau d’Escala, Lluís Marroyo, creu que el projecte permetrà avançar en una atenció «més equitativa i en condicions d’igualtat que la resta de la població».

Per la seva banda, Laura Vergés, investigadora del grup de recerca en Trastorns del Neurodesenvolupament de l’Idibgi-IAS i una de les responsables del projecte Equal Treatment, destaca que la voluntat dels socis del programa és dotar de més «habilitats» el personal a l’hora d’atendre «les necessitats específiques» de les persones amb discapacitat intel·lectual. «Aquest col·lectiu té més necessitats d’atenció que la resta de la població però en canvi existeix una situació d’infradiagnòstic i, conseqüentment, una atenció no adequada a les seves necessitats».

Enquestes als afectats

Per tal de poder definir el temari, els participants del projecte van fer enquestes a persones amb discapacitat intel·lectual i a persones que els donen suport per conèixer com percebien l’atenció rebuda. Les persones inscrites en els tres mòduls formatius també coneixen els drets de les persones amb discapacitat, el marc legislatiu de la Unió Europea, les lleis dels Estats i en quins aspectes de la vida afecta aquest tipus de discapacitat.

El projecte té un pressupost total de 250.000 euros. Va començar el gener del 2022 i acabarà a finals d’aquest any. Hi participen set socis. La trobada de Girona de dijous i d’ahir a l’EspaiCaixa és la quarta entre els socis. Abans, s’havien trobat a Atenes, Kaunas (Lituània) i Brussel·les.