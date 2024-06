Interior torna a obrir la Sala Regional de comandament dels Mossos de Girona després de dos anys i mig del tancament

Els Mossos d'Esquadra tornen a tenir una Sala Regional de Comandament a Girona després de més de dos anys i mig del seu tancament.

El servei que donava l’antiga Sala fins ara es feia -des del novembre del 2021- des de l'edifici del 112 de Reus, on es portaven diferents conferències de diferents regions. De fet, aquell any van desaparèixer les sales regionals i es van unir en dues.

Com ja va explicar en una entrevista la comissària i cap de la Regió Policial de Girona, Sílvia Catà, a Diari de Girona, el servei es volia retornar a les comarques gironines i així ha estat. Un fet que veia bé recuperar el servei perquè com va assegurar "el coneixement del territori és bàsic per treballar, llavors tot el que sigui per millorar la tasca policial en favor dels ciutadans, endavant".

Aquest dimecres es va inaugurar la sala que retorna a la mateixa seu anterior, la comissaria de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) de Girona.

Segons va informar el mateix cos policial dimecres ara es passa a anomenar Sala Territorial de Comandament Nord (Girona) i des d'aquí es gestionaran novament "els incidents i activarem els recursos policials de les comarques gironines". L'any passat es van registrar 96.027 incidents a Regió Policial de Girona, un 10,56 % del total de Catalunya.

A les imatges de la inauguració difoses pel cos policial, s'hi veuen els operadors, diversos policies i també comandaments. Com la cap de la Regió, la comissària Sílvia Catà i també Eduard Sallent, el comissari en cap dels Mossos a Catalunya que s'havia desplaçat a la ciutat de Girona arran del dispositiu policial pel doble crim de la Font de la Pólvora.

Aquest espai d'aquesta comissaria s'havia adequat després de la marxa de la Sala de Comandament i van ser els agents Comissaria General d'Informació de Girona que el van ocupar. Fins llavors estaven a la comissaria de Vista Alegre de Girona i ara s'han traslladat a les instal·lacions de l'ARRO de Girona, al costat de la comissaria de Trànsit.

La Sala Regional de Comandament de Girona va tancar el novembre del 2021 i el centenar d’efectius que hi treballaven van ser reubicats a la Regió i aquells que volien anar a Reus, també van tenir-ne l’opció. La notícia del tancament de les sales regionals va aixecar polseguera fa un parell d’anys quan es va anunciar. Els sindicats van denunciar la falta d’especialització que tindrien els operadors que treballarien des de fora del territori on passen les emergències. Un fet que en alguns casos, com expliquen alguns policies «fora de micròfon», s’ha produït perquè no coneixien la província de Girona.

La Sala Regional de comandament fins al 2021 coordinava la gestió de l’activitat policial de la regió de Girona i va començar a treballar el 2007. Anteriorment, hi havia hagut «minisales» a les diferents comissaries.