Reforcen la connexió amb bus a l'Empordà amb noves connexions que abastaran 40 municipis

Territori posarà en marxa dilluns vinent 17 expedicions noves en dies laborables i 16 en diumenges i festius en quatre línies d'autobús de l'Alt i el Baix Empordà. L'objectiu d'aquesta ampliació en més de 30 expedicions noves és desestacionalitzat els serveis i millorar l'oferta per als veïns que viuen a la zona durant tot l'any. La consellera de Territori, Ester Capella, ho ha anunciat aquest divendres a l'estació d'autobusos de Figueres i ha destacat que són "uns reforços molt significatius" perquè suposen un "increment substancial dels serveis per donar resposta a les demandes de la ciutadania". A més, també ha detallat que el Departament invertirà 145.000 euros en obres de rehabilitació i millora de l'estació de Figueres.

Capella ha remarcat que l'ampliació del nombre d'expedicions evidencia l'aposta del Govern "pel transport col·lectiu, sostenible, eficient i que garanteix l'accés arreu del territori: cus, equilibra i aconsegueix l'equitat al país".

Segons concreta el Departament, la línia 8, que uneix Begur, Regencós i Palafrugell disposarà de sis expedicions per sentit tots els dies de l'any, una xifra que triplica l'oferta actual. El recorregut arribarà a Calella de Palafrugell i Llafranc i incorporarà noves parades al nucli de Palafrugell. Es preveu que la línia quadrupliqui el nombre d'usuaris i arribi fins als 15.300 viatgers anuals.

La línia 10, que uneix Figueres, l'Escala i Torroella de Montgrí, incorpora quatre expedicions per sentit que seran directes entre els municipis de Sant Pere Pescador i Figueres, però que durant els mesos de juliol i agost faran aturada als Aiguamolls de l'Empordà i als càmpings de Sant Pere Pescador. En total, la línia passarà a disposar de deu expedicions per sentit tots els dies de l'any. Les millores preveuen, en aquest cas, arribar als 45.700 viatgers anuals, més del doble dels 22.500 viatgers actuals.

La línia 11, que uneix L'Escala, Verges i Girona, disposarà de set expedicions per sentit tots els dies a l'any. La freqüència de pas serà d'un autobús cada dues hores. El servei actual ofereix cinc expedicions per sentit de dilluns a divendres feiners i dues expedicions per sentit els caps de setmana i festius. Es preveu que, amb aquesta millora del servei, la línia dobli el nombre d'usuaris i arribi als 45.000 viatgers anuals.

La línia C3, que uneix Figueres, la Jonquera i el Voló, pràcticament doblarà l'oferta i disposarà de setze expedicions per sentit de dilluns a divendres, set expedicions per sentit els dissabtes i set expedicions per sentit els diumenges i festius. El servei, per tant, arribarà a les gairebé 200 expedicions setmanals, quan actualment en suma poc més d'un centenar. Es tracta d'unes millores reclamades pel territori per resoldre els problemes de capacitat que actualment té la línia a les hores punta. La freqüència de pas serà de 30 minuts a les franges amb més demanda, quan actualment és de 60 minuts.

El Departament de Territori, d'altra banda, preveu portar a terme durant aquest any actuacions de rehabilitació i millora de l'estació d'autobusos de Figueres valorades en 145.000 euros. Consistiran principalment en la rehabilitació i la reforma d'alguns espais de l'interior de l'estació, a més de l'adequació d'instal·lacions com la il·luminació, la ventilació o els tancaments. Els treballs també preveuen la reparació de la coberta de les andanes i d' elements de les façanes, a més de tasques de neteja i pintat.