Reoberta la C-37 en sentit Olot després de comprovar que l'estructura del viaducte està bé

La C-37 s'ha reobert en sentit Olot i ja s'hi pot circular, després que Trànsit tallés la via durant hores a petició de Territori per possibles danys estructurals. Aquest divendres al matí, els treballs d'inspecció dels tècnics han pogut descartar que l'estructura del viaducte entre la Vall d'en Bas (Garrotxa) i Torelló (Osona) estigués malmesa. Aquest és un tram que inclou el túnel de Bracons i que ha provocat el desviament de desenes de vehicles. El que sí que es manté és el tall de circulació en direcció contrària, cap a Osona. Per reobrir-la, cal tapar el forat que s'ha fet al viaducte per comprovar l'estat de l'estructura i reparar la capa malmesa. La previsió és que el túnel de Bracons es pugui reobrir completament en 24 hores.

La incidència es va trobar en el marc del miler d'inspeccions anuals que porta a terme Territori a la xarxa viària. Els tècnics van detectar aquest dijous que un punt del ferm a la C-37, a tocar la rotonda de la Vall d'en Bas, havia cedit. Després que els treballs d'inspecció hagin permès descartar danys estructurals, Territori ha explicat que més endavant comprovaran si cal fer alguna actuació més àmplia a tot el ferm.