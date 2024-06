Tallats els túnels de Bracons per problemes estructurals en un viaducte de la C-37

La C-37 està tallada entre Torelló (Osona) i la Vall d'en Bas, fet que inclou també la prohibició de pas pels Túnels de Bracons.

Aquestes restriccions es deuen a un esfondrament a la calçada. De moment no hi ha previsió d'obertura, indica el Servei Català de Trànsit.

Aquesta incidència afecta concretament l'estructura del viaducte que hi ha entre ambdós municipis d'Osona i la Garrotxa.

De retruc, també està tallada la GIV-5273 per enllaçar amb els Túnels de Bracons. Aquesta carretera passa per sota del viaducte i s'hi ha prohibit el pas rodat per perill d'elements del viaducte.

Arran dels fets, molts conductors s'han vist sorpresos aquest matí per no poder accedir als Túnels de Bracons. Aquests vehicles es desvien per vies alternatives: la C-17, la C-25 i la C-63.

Inspeccions

Trànsit ha tallat la via a petició del Departament de Territori, tècnics del qual van detectar aquest dijous que hi havia una deformació a l'asfalt i això provocava moviments, segons han indicat a l'ACN fonts de la conselleria. No hi ha previsió d'obertura de les vies tallades, a l'espera que els tècnics facin les inspeccions pertinents.

Aquesta incidència s'ha trobat en el marc del miler d'inspeccions anuals que porta a terme Territori. La darrera en aquesta via va ser el 2020 i els resultats van ser satisfactoris.