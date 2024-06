Els Mossos intervenen més armes blanques, 968 en un any a Girona

Els Mossos d’Esquadra han intervingut gairebé un miler d’armes blanques en un any a les comarques gironines. Es tracta de 968 objectes tant de tipus prohibit com no. La Regió Policial de Girona és la tercera on se n’han requisat més després de les de Barcelona (2.369) i la Metro sud (1.288).

El cos policial veu com els decomissos van a l’alça a tot Catalunya. El 2022 se’n van requisar 8.340 mentre que el 2023 va tancar amb un 16% més, 9.180. Aquesta tendència a l’alça es deu sobretot a l’aplicació d’un pla anomenat Daga que va néixer el 2023 i que és específic per combatre la proliferació i ús d’aquestes armes blanques a l’espai públic, com poden ser les zones d’oci.

El caporal Jaume, de l’Àrea Regional de seguretat ciutadana, proximitat i atenció a les víctimes (ARSE) de Girona destaca que el pla es va implementar perquè «s’havien detectat diversos fets d’agressions amb armes blanques en diferents contextos com pot ser robatoris en zones d’oci nocturn o baralles tumultuàries en espais públics». L’objectiu és treure aquestes armes de circulació perquè són un perill.

D’armes blanques n’hi ha de diversa tipologia: ganivet, navalla, matxet, punyal, entre altres. El tema és l’ús que se’n fa i quines són o no prohibides. El caporal Jaume afirma que en el cas de les navalles està molt clar: per ser reglamentada la fulla no pot superar els 11 centímetres. Tot el que sobrepassi ja és prohibida. També ho està la navalla automàtica; la que tingui forma de puny americà o la dedoble fulla. També ho són les que camuflen la fulla, entre altres.

D’altra banda és important saber que si la policia enxampa una persona en un lloc on no correspon amb l’arma blanca malgrat que sigui reglamentària acabarà amb una infracció i se li aplicarà la llei de Seguretat Ciutadana. Un exemple seria entrar al camp del Girona FC amb una navalla petita. De tots els comissos, la policia científica després fa un informe i s’envia a l’òrgan competent que decidirà el tipus de sanció. Durant el 2013, els Mossos han interposat 769 denúncies administratives a la Regió.

191 armes en delictes

De les prop de 1.000 armes intervingudes el 2023 n’hi ha 191 que s’han requisat quan es produïda un delicte. Els més habituals on hi ha ús d’arma blanca són els d’amenaces, les lesions per exemple en una baralla, en casos de maltractaments en l’àmbit dela llar i de robatoris amb violència i intimidació.

Les dades de la Regió mostren que l’Àrea Bàsica Policial Gironès-Pla del’Estany és la que n’acumula més (324) i la segona és la de l’Alt Empordà (184) amb seu a Figueres. Pels dos policies les dades no mostren una casuística especial sinó que consideren que hi ha més comissos per l’alt nombre de població i el moviment que hi ha en aquesta zones. També coincideixen a dir que no hi ha un perfil de persona que porti arma blanca. Pel que fa a les hores amb més intervencions és la franja de les tres de la tarda a les onze de la nit (43%).

El pla Daga és transversal i té tres àmbits d’actuació molt clars: prevenció, detecció i investigació. Hi treballen diverses unitats dels Mossos com són les de Seguretat Ciutadana, la policia de Proximitat, les unitats d’Investigació, la Policia administrativa i les ARRO (Àrees Regionals de Recursos Operatius). Per fer la detecció, els Mossos intensifiquen els patrullatges de proximitat. La «tasca que fa la policia de proximitat és realitzar contactes amb el teixit social, que faciliten detectar i poder actuar immediatament en situacions de risc», apunta el caporal. La investigació també és clau en el Pla Daga perquè és l’àmbit que fa «l’anàlisi i seguiment dels fets i les persones autores». El més important, assegura és «la detecció de les zones on es produeixen els fets per anar adaptant les accions del pla en cada moment». I és que quan la policia detecta una problemàtica en una zona és quan «intensifiquen les accions ja sigui amb patrullatge, parlar amb empreses d’oci de la zona, amb el personal de seguretat, fent més controls a l’entorn de les zones, entre altres», remarca.

Prevenció clau als instituts

L’agent Sara porta el tema de les Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC) i explica com la prevenció n’és d’important. En el seu cas opten per fer més sensibilització i explicar «als diferents entorns o espais la problemàtica, què es pot fer o no, perquè a vegades la gent no té coneixement o no veu un problema». El pla Daga s’adapta a cada comissaria. i a banda de sensibilització, les ORC també informen del tipus d’armes blanques.

Els instituts són un espai on els Mossos incideixen més amb el pla Daga, a Segon d’ESO fan una xerrada anomenada Comença el joc on s’explica que a partir dels 14 anys, els joves són responsables penals. La xerrada és sobre diversos temes però també se’ls parla de diversos temes i i també se’ls introdueix les armes blanques. I és que elsMossos han detectat que hi ha el» fals imaginari entre els nens de vegades que portar una navalla els pot protegir», diu Sara. A les xerrades els fan raonar sobre això. També es tracta la temàtica en altres xerrades com les relacionades amb violències sexuals en el sector de l’oci nocturn.

Intervencions durant el 2023

Figueres: 184

Roses: 75

La Bisbal: 58

Sant Feliu: 95

Garrotxa: 66

Gironès-Pla de l'Estany: 324

Ripollès: 3

Selva Interior: 43

Selva Litoral: 120

Total: 968

