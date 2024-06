Un familiar de l'autor del crim de Girona intenta tornar a casa i acaba escortat pels Mossos

Un familiar del presumpte autor del doble crim del barri de la Font de la Pólvora ha hagut de demanar ajuda als Mossos d'Esquadra per poder sortir del barri del Culubret de Figueres, segons ha publicat la periodista Rebeca Carranco i han confirmat els Mossos a l'ACN.

L'home ha anat de matinada a recollir pertinences en un dels pisos destrossats de Figueres –com a revenja pel tiroteig mortal de la Revetlla-, però s'ha trobat amb un grup de familiars del clan rival, que l'han retingut un temps i l'han amenaçat de mort.

Els fets han ocorregut pels voltants de la una de la matinada i el familiar ha optat per trucar al 112 per demanar auxili. Diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al barri del Culubret, l'han ajudat a sortir de l'edifici, l'han escortat fins a la sortida del barri i l'han portat a la comissaria, on ha passat la resta de la nit. Les citades fonts han indicat que a l'home se li ha buscat un espai "segur" on poder residir sense risc per la seva vida.

Segons publica El Periódico de Catalunya, fonts policials indiquen que aquest fet pot acostar-los fins al parador de l'autor dels fets. "Els familiars van sortir corrent de casa amb el que duien posat. No poden fer servir telèfons ni targetes perquè no els trobem. En casos així és habitual que tornin a la seva casa per diners en efectiu que estan amagat al domicili. Hi ha qui construeix parets falses amb aquesta finalitat", avisa una font experimentada de la policia catalana a l'Alt Empordà. De ser així, afegeix aquesta mateixa font, la caiguda del presumpte autor sembla més a prop. "Això podria demostrar que no han escapat molt lluny i que no poden aguantar la pressió en l'amagatall".

"No es pot enviar el missatge de 'mentre no molesteu, podeu anar fent'"

El secretari general del sindicat dels Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL, Pere Garcia, ha afirmat que el que va fallar en els aldarulls de Figueres va ser la "manca de previsió". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha reivindicat que de llei "només hi ha una" per a tots els ciutadans i ha afegit que és "obligació" dels Mossos fer-la complir. "No es pot enviar el missatge de 'mentre no molesteu a la resta, podeu anar fent'", ha dit. Garcia ha retret al conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, i al director de la policia, Pere Ferrer, que no hagin sortit a donar explicacions després d'aquests fets. "Si 300 persones assoleixen doblegar el cos de Mossos és que alguna cosa ha fallat", ha manifestat.