Un sindicat policial sobre els fets de Figueres: "No es pot enviar el missatge de 'mentre no molesteu, podeu anar fent'"

El secretari general del sindicat dels Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL, Pere Garcia, ha afirmat que el que va fallar en els aldarulls de Figueres va ser la "manca de previsió". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha reivindicat que de llei "només hi ha una" per a tots els ciutadans i ha afegit que és "obligació" dels Mossos fer-la complir. "No es pot enviar el missatge de 'mentre no molesteu a la resta, podeu anar fent'", ha dit. Garcia ha retret al conseller d'Interior en funcions, Joan Ignasi Elena, i al director de la policia, Pere Ferrer, que no hagin sortit a donar explicacions després d'aquests fets. "Si 300 persones assoleixen doblegar el cos de Mossos és que alguna cosa ha fallat", ha manifestat.

Garcia ha considerat que no és l'intendent Xavier Domènech, sotscap dels Mossos a la regió de Girona, qui ha de donar explicacions sobre el que va passar divendres a Figueres sinó que això és responsabilitat d'Elena i Ferrer. Ha afegit que aquestes explicacions s'han de donar tant als mitjans com al col·lectiu d'agents, ja que ha reconegut que hi ha "malestar" i que fa temps que reclamen explicacions.

El secretari ha afirmat que la "manca d'autoritat" s'evidencia "de manera flagrant" episodi rere episodi i ha reivindicat que el cos dels Mossos "no es pot veure desbordat de la manera que s'ha vist" en fets com els de Figueres o al barri del Bon Pastor de Barcelona. Per això, ha demanat una reflexió "molt profunda".

En ser preguntat sobre si hi ha zones de Catalunya a on els mossos no hi poden entrar, ha contestat que vol creure que no però ha alertat que si no s'actua "de manera ferma" això pot arribar a passar.

Per a Garcia no hi ha un model policial clar i ha insistit que aquest és necessari per fer front als principals problemes de seguretat que té el país, entre els que ha situat la marihuana i el tràfic de drogues, el crim organitzat i la multireincidència.

Desordres públics "evidents"

Tornant als fets de Figueres, ha considerat que hi ha desordres públics "evidents". Ha lamentat que els mossos no han d'esperar a que passi el delicte sinó que la seva tasca ha de ser prevenir-lo en la mesura del possible. "S'ha d'actuar abans, hi ha d'haver previsió i planificació", ha reiterat.

Els Mossos custodien l'entrada d'un dels habitatges destrossats aquest divendres a Figueres. / EFE

I és que ha defensat que després del crim al barri de la Font de la Pólvora de Girona a Sant Joan se sabia que hi podien haver conseqüències i això "obligava" el cos a tenir una planificació per tal d'evitar-les.