El director dels Mossos avisa que els autors de les destrosses de Girona i Figueres no quedaran impunes

Pere Ferrer ha defensat la no intervenció dels Mossos en la destrossa de cinc pisos a Girona la setmana passada i tres a Figueres aquest cap de setmana, però ha avisat que s'han fet identificacions i s'han obert diligències perquè els autors responguin davant la justícia: "A Catalunya qui la fa la paga", ha remarcat. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio després de les declaracions que l'intendent Xavier Domènech, sotscap dels Mossos a la regió de Girona, va fer sobre l'actuació policial en aquests episodis, i en resposta a les crítiques de SAP-Fepol, que ha apuntat que a Catalunya hi ha zones "irrecuperables". Ferrer ha titllat les paraules "d'irresponsables" i ha dit que els Mossos "entraran a tots els barris quan calgui".

Redacció

Pere Ferrer s’ha referit al darrer succés que va tenir lloc divendres a la nit a la capital de l’Alt Empordà i ha explicat que no era el primer avís que la policia rebia sobre “grups de persones que sortien de Girona per anar a venjar-se a Sant Joan de Figueres”.

En aquest sentit, ha remarcat que “en múltiples ocasions” hi ha hagut unitats dels Mossos que han anat a aquest barri per protegir-lo”. Així, ha apuntat que les directrius de divendres "eren intervenir", però que el comandament operatiu “va preferir quedar-se en posició de fer identificacions i obrir diligències quan va arribar i va trobar-se que hi havia prop de 300 persones”, ha comentat.

Ha recordat que els Mossos mantenen un dispositiu extraordinari a la zona amb efectius d’ordre públic i unitats especials perquè puguin donar resposta "en cas d’incidents crítics". Alhora, ha recordat que fins hi tot s'ha activat el grup especial d’intervenció per fer front a esdeveniments "crítics amb armes de foc".

A més, ha aprofitat per llançar un missatge de tranquil·litat i ha assegurat que els vuit milions de catalans “poden estar tranquils” perquè a Catalunya la policia és un cos “altament professionalitzat i el Govern posa al seu abast tots els recursos perquè pugui intervenir quan considerin oportú i proporcionat”. Alhora, ha insistit que també ofereix els mitjans i recursos “perquè la policia pugui fer una investigació i portar davant la justícia els responsables de qualsevol actuació que sigui tipificada de delicte”.

Un familiar de l'autor del crim de Girona acaba escortat pels Mossos

Preguntat sobre l'incident que va tenir lloc la matinada de dissabte a diumenge al barri del Culubret de Figueres, ha explicat que un familiar del presumpte autor del crim de la Font de la Pólvora va anar a buscar algunes pertinences a un dels pisos destrossats de Figueres i va haver de trucar el 112 perquè va rebre amenaces de mort. Ferrer ha detallat que en un moment donat "va requerir la intervenció de la policia per garantir la seva seguretat i poder sortir" i ha manifestat que aquest incident “forma part dels supòsits” que els Mossos contemplaven que passessin.