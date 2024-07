Una escola a Kenya: el gran projecte d’una família gironina

La història és senzilla: fa dotze anys Marta Gras va començar un viatge a l’Àfrica que canviaria la seva vida per sempre. Allà, a milers de quilòmetres de casa, hi va descobrir el seu amor i la seva passió per aquest preciós continent, la seva gent i la seva vida salvatge, que anys mes tard, la van portar a formar la seva família a Kenya, on hi va muntar un negoci de safaris. No només ella va quedar embadalida per aquest país, sinó que en va acabar enamorant els seus altres dos germans, Carles i Jordi. Fins al punt que els tres, una família originària de Cassà, han acabat impulsant un gran projecte allà: l’obertura d’una escola a través de l’associació Maasai Reto.

Familia gironina obre una escola a Kenya. / Cedida família Gras.

«Jo em dedicava a les finances, treballava en una multinacional de consultoria tecnològica. Viatjava bastant i per les meves vacances invertia molt en conèixer Àfrica, fins que vaig arribar a Kenya. Em va captivar d’una manera diferent», explica Marta Gras. L’impacte va ser tant gran que «vaig decidir canviar radicalment de ritme, de rumb, i vaig fer les maletes per venir cap aquí». Va conèixer el seu marit i amb ell va néixer fa quatre anys un projecte que cada cop ha anat agafant més forma, una experiència de safari amb molt més contingut per entendre la cultura local i interactuar amb la gent de la zona. I per això també van poder desenvolupar, amb els seus germans, el projecte solidari, «que és reconfortant perquè es tracta de donar oportunitats». Primer es dedicaven a temes de suport mèdic, fins que l’any passat, en col·laboració amb una associació de Barcelona, va sortir l’opció de fer l’escola. «El projecte va començar com una cosa petita, amb l’objectiu de construir dues classes i anar creixent, però li hem donat entitat i ja tenim cinc classes, una sala de professors, banys... hi estudien 52 nens des de l’1 de gener i els números van creixent contínuament», explica amb orgull Marta Gras. El gran èxit és que una comunitat que estava «molt lluny de tot» i havia de fer grans desplaçaments per dur la mainada a l’escola, ara la té a l’abast. Hi ha, a més, un projecte d’apadrinament per pagar les despeses de cada alumne que també ha tingut una gran rebuda.

Germans Gras, impulsors del projecte solidari. / Cedida família Gras.

Carles i Jordi Gras, per la seva banda, detallen com va ser la seva experiència: «gràcies als viatges que hem anat fent a l’Àfrica, per veure la Marta, ens han permès conèixer les comunitats Maasai pots veure com viuen. Mantenen la seva essència des de fa moltíssims anys, et transmeten molta energia i són feliços, però els falten necessitats bàsiques». Quan comença el projecte Maasai Reto «els permetem que puguin evolucionar, de la manera com ells volen evolucionar, després de fer reunions amb ells per veure què necessitaven. No volem canviar la seva forma de vida, sinó ajudar-los a millorar-la. I és aquí on sorgeix l’escola, després que una comunitat és digués que per a ells l’educació era molt important».

Germans Gras, impulsors del projecte. / Cedida família Gras.

Els germans Gras han organitzat un sopar benèfic el 12 de juliol al restaurant Arrels de Quart per recaptar fons per al projecte de les seves vides. Allà explicaran als assistents què han fet i què volen seguir fent a Kenya. Perquè sobre la taula ja hi ha projectes per ampliar l’escola i donar cabuda a més nens.

