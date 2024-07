Estudiants i professionals de 22 països arriben a Olot pel RCR Summer Workshop

Durant la primera quinzena de juliol Olot serà l’escenari on professionals i estudiants d’arreu del món participaran en una nova edició dels RCR Workshops Internacionals d’Arquitectura i Paisatge i de Fotografia. Així mateix, un any més es durà a terme una nova edició del cicle de conferències RCR Programa Obert.

Els tallers, iniciats l’any 2008, tenen la voluntat d’investigar temes clau de l’arquitectura i difondre la metodologia projectual d’RCR Arquitectes, estan enfocats a comprendre l’arquitectura i el paisatge amb una mirada transdisciplinària i investigadora. Enguany, de l’1 al 15 de juliol es farà la 17a edició del Workshop Internacional d’Arquitectura i Paisatge, que aprofundirà en la interdisciplinarietat. Consta d’un taller creatiu on es planteja un exercici que cal desenvolupar per tal d’assajar la capacitat de resposta intel·lectualment interessant, de pertinença al lloc i amb eficàcia comunicativa. Així mateix, tindran lloc la 12a edició del Workshop Internacional de Fotografia i la 5a edició del Workshop Internacional d’Audiovisual que comptaran amb la direcció del fotògraf japonès i Creu de Sant Jordi 2022, Hisao Suzuki. L’objectiu d’aquests tallers és ampliar els coneixements sobre la fotografia i el llenguatge audiovisual, tant teòrics com pràctics, en la representació de l’espai i l’arquitectura.

En paral·lel al RCR Summer Workshop, el pati de l’Hospici d’Olot acollirà el cicle de conferències del RCR Programa Obert, una selecció interdisciplinària de conferenciants d’alt nivell, gratuïta, i oberta a tots els públics; està coorganitzada amb el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya des de l’any 2019. L’eix vertebrador d’aquesta edició serà la temàtica de compartir.

La inauguració del Programa Obert serà demà, 2 de juliol, i anirà a càrrec de María Bleda i José María Rosa, Premi Nacional de Fotografia 2008. La segona conferència, el 4 de juliol, anirà a càrrec de l’arquitecte balear Carles Oliver Barceló, membre de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI). El 9 de juliol serà el torn de Lacol, la cooperativa d’arquitectes que treballa per generar infraestructures comunitàries per a la sostenibilitat de la vida. Sota el paraigua del projecte europeu S+T+ARTS AIR: Artistic Innovation for European Resilience, el 10 de juliol tindrà lloc una conferència en diàleg de l'artista multimèdia en residència Michail Rybakov amb l’investigador especialitzat en física computacional i sistemes complexos Hygor Melo de Sony Computer Science Laboratories de Roma (Sony CSL). Finalment, el 12 de juliol, l'estudi d'arquitectura francès Lacaton & Vassal (Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal), Premi Pritzker, parlaran de l'espai lliure.