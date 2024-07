Olot suspèn les noves llicències comercials al nucli antic fins a tenir llest el pla d'usos que garanteixi la diversitat

L'Ajuntament d'Olot suspèn durant un any les noves llicències comercials al nucli antic de la ciutat. Així doncs, qui vulgui posar un negoci en aquesta zona de la capital de la Garrotxa no ho podrà fer, fins que estigui elaborat el pla d'usos que, en paral·lel, ha encarregat l'Ajuntament. D'aquesta manera es vol garantir la diversitat de comerços i evitar el monocultiu de sectors concrets. A banda, també està previst que s'elabori un Pla Integral d'Accions de Millora (PIAM) que faci una diagnosi de les necessitats que pot necessitar el nucli antic i així, quan s'aixequi la mesura, es podrà limitar el nombre de locals dedicats a un sector concret, si ja n'hi ha suficients per la demanda dels veïns.

A més, també es preveu fer un inventari de les plantes baixes i locals que hi hagi al nucli antic per tal de recollir les seves característiques físiques i d'accessibilitat, amb l'objectiu d'evitar donar la llicència a una activitat que no s'ajusta als requeriments físics i d'accessibilitats requerits.

Des de l'Ajuntament d'Olot creuen que l'elaboració d'aquest inventari de locals en planta baixa, així com la del Pla d'Usos del Nucli Antic han de contribuir a poder actuar de forma "estratègica i preventiva" en la regeneració dels espais comercials, veïnals i relacionals com són les plantes baixes del barri.

El consistori ha suspès la concessió de noves llicències per un any, però amb la possibilitat d'aixecar la mesura tan bon punt estigui llest el pla d'usos i l'inventari. La zona afectada per la mesura és la que va de la plaça Rector Ferrer fins a la Ronda Sant Bernat; el carrer Escultor Llimona i la plaça de La Lliça. De nord a sud, inclou els carrers des de la plaça de les Monges i el carrer Esgleiers i Sant Bernat fins al carrer Bisbe Lorenzana i la plaça de l’Onze de Setembre.

Després de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), l'Ajuntament d'Olot informarà dels acords que entren en vigor i del plànol que delimita l'àmbit afectat per la suspensió a través del tauler d'edictes i els diferents mitjans de difusió.