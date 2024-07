Queixes d'usuaris de Renfe per problemes amb el transport alternatiu en diferents punts de Girona

Matí complicat pels usuaris de Renfe a les comarques de gironines. Els qui volien marxar a primera hora cap a Barcelona s'han trobat amb problemes amb el transport alternatiu en punts de la província.

Avui a les cinc de la matinada havien de finalitzar les obres que es duien a terme entre Caldes de Malavella i Maçanet-Massanes i que van començar dissabte, però ho han fet amb retard.

Això ha fet que s'hagués de garantir la mobilitat dels viatgers de la línia R11 de Rodalies de Catalunya, i per això, Renfe havia habilitat un pla alternatiu de transport per carretera entre les estacions del tram afectat.

Aquest transport alternatiu s'ha hagut d'allargar i segons molts usuaris hi ha hagut des de confusió dels xofers d'autobús i fins i tot, que alguns no han fet parades per exemple, a Caldes de Malavella per anar fins a Maçanet-Massanes on els viatgers havien d'agafar un altre comboi.

A Girona ciutat, com explicava un dels usuaris, Joan de Gracia, que venia de Figueres i que s'han trobat -sense cap avís- que les obres no estaven acabades , per tant, havien d'agafar el transport alternatiu. Aquest usuari ha denunciat falta d'informació i critica la situació viscuda amb Renfe com a "una veritable vergonya. Sense avisar. Aturat perdent el temps".

Un altre gironí que anava cap a Barcelona és Jofre Sáez que havia de sortir a les 6:25 hores amb un tren de Mitjana Distància des de Caldes i els han deixat "tirats" allà sense cap mena de transport alternatiu. Els han dit que si volien arribar a Maçanet ho havien de fer amb transport propi. Això és el que ha fet ell, explica, que ha anat fins allà on tampoc se'ls ha informat sobre quan sortiria el pròxim tren, entre altres. Finalment, han pujat a un tren Regional, és a dir que parava a cada estació i s'ha plantat a Barcelona, dues hores més tard.

Un altre usuari ha explicat que els xofers que eren a Girona amb els autobusos no sabien ni l'itinerari que havien de fer a primera hora del matí i això ha causat indignació dels viatgers.

Des de Renfe admeten que hi ha hagut "malentesos" amb els autobusos i que algun no ha fet les parades que corresponien entre Girona i Maçanet - Massanes, cosa que ha provocat que no hi hagués transport alternatiu en tots els punts. Amb tot expliquen que a quarts de vuit del matí s'ha restablert el servei després que Adif hagi acabat els treballs.

