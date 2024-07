Ripoll arrenca el compromís a carreteres de fer el nou carril a la sortida sud

L’Ajuntament de Ripoll ha arrencat el compromís del Departament de Territori de la Generalitat per tal de crear un tercer carril a l’arribada de la C17 a la zona sud del municipi, i que això eviti la problemàtica que es genera cada diumenge o dia festiu que el Servei Català de Trànsit instal·la cons per facilitar la fluïdesa dels vehicles que marxen de la comarca en direcció sud. L’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, va informar durant el ple municipal de dimarts passat, que els responsables de carreteres li havien enviat un correu electrònic donant via verda a la redacció del projecte. Prèviament, la mateixa alcaldessa i el cap policial Francesc Campayo s’havien desplaçat a Girona per demanar aquesta actuació, ja que consideren que l’operatiu dels cons «no serveix per res».

La problemàtica ve de lluny: el 2017 els responsables catalans de trànsit van començar a instal·lar els cons, ampliant els dos carrils existents en tres, reduint l’espai del de pujada, i convertint l’espai restant en dos de baixada, però aquesta situació es percep com a perillosa. L’anterior consistori liderat per Junts a Ripoll, ja havia demanat solucions al govern català per un operatiu que ha originat moltes crítiques entre els ripollesos.

Segons el consistori, «la creació d’un tercer carril pot afavorir l’eradicació dels cons dominicals i per evitar el coll d’ampolla en direcció nord».