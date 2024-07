Uspac acusa la Prefectura i Interior de "treure's les puces de sobre" en relació amb els fets de la Font de la Pólvora

Uspac (Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya) ha acusat la Prefectura dels Mossos i el Departament d'Interior d'actuar de forma "miserable" per intentar "treure's les puces de sobre" i responsabilitzar de la gestió dels incidents de la Font de la Pólvora als agents i comandaments que van actuar sobre el terreny. Ho ha dit en un comunicat després que el director de la Policia, Pere Ferrer, s'hagi referit a les destrosses de pisos que van tenir lloc divendres a Figueres. Ha apuntat que va ser el comandament operatiu qui va descartar intervenir en veure que hi havia 300 persones concentrades i va decidir fer identificacions i obrir diligències. Uspac ha avisat que cal "un canvi de rumb" i ha convidat a qui no se n'adoni a marxar: "Bon vent i barca nova", ha etzibat.

Uspac ha lamentat l’enfocament del conflicte que han fet alguns mitjans de comunicació que alguns comandaments i dirigents polítics han aprofitat. El sindicat ha demanat que es comenci a analitzar “quants agents es trobaven treballant la nit de Sant Joan a Girona i Figueres, o quantes unitats d’ordre públic estaven disponibles a la Regió Policial”.

Ha criticat les “lamentables, penoses i infantils polítiques de seguretat dels responsables polítics” que des del seu punt de vista s’han impulsat “en connivència amb una Prefectura dotada d’un preocupant desconeixement de la realitat policial”. Així, ha considerat que aquesta forma de procedir és la que ha conduït a situacions com la de la nit de Sant Joan.

A més, els han acusat de pensar només “a sortir a la foto de la Copa Amèrica” i de voler impulsar “cosmètiques polítiques d’igualtat, comprar cotxes de més de 100.000 euros per passejar-se per Catalunya o fer de l’ISPC una mena de ‘Sensación de vivir’" mentre “els policies de veritat continuen fent girar la roda”.