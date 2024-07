El Banc de sang intensifica les donacions en refugis climàtics i zones de costa

Es calcula que entre juliol i agost caldran 40.000 donacions per donar resposta als tractaments dels malalts dels hospitals de Catalunya. És per això, que des del Banc de Sang engeguen la campanya d’estiu amb la crida «Estiuis on estiuis, dona sang» perquè tothom qui pugui, doni sang abans de marxar de vacances, o on sigui que passi l’estiu d’arreu de Catalunya. El Banc de Sang mobilitza tots els seus recursos per a augmentar les campanyes en les localitats de costa i d’estiueig, però també per a garantir la donació arreu.

En aquest sentit, enguany han reforçat les campanyes en establiments considerats pels consistoris refugis climàtics en diversos municipis.

Es tracta de biblioteques, centres cívics o locals municipals diversos que garanteixen el confort climàtic necessari perquè els ciutadans i les ciutadanes quedin protegits de les calors extremes, en el cas de l’estiu. Per tant, garanteixen també el màxim de confortabilitat i comoditat als donants i les donants a l’hora d’acudir a donar sang o plasma, i també pels professionals que els atenen.

Cal recordar que durant l’estiu, les donacions baixen un 30% pel canvi d’hàbits i la calor. Per prevenir aquesta davallada, el BST llença la campanya d’estiu coincidint amb el final del curs escolar i abans que la gent marxi de vacances.

L’objectiu és aconseguir que els donants que puguin fer-ho, ho facin al més aviat possible per evitar una davallada en els estocs de sang, que de moment, es mantenen estables. El Banc recorda que els pacients continuen necessitant sang per als seus tractaments i que cal donar resposta a les més de 30.000 transfusions previstes de sang, plasma i plaquetes.

Reforç a la costa

Durant aquests mesos hi ha previstes més de 500 col·lectes arreu de Catalunya per tal que els donants s’animin a donar tot i estar de vacances. Algunes d’aquestes campanyes es faran en diversos punts de les platges de la costa catalana, i en altres punts turístics com són les zones de muntanya. S’ha reforçat, per exemple, les col·lectes a Sant Feliu de Guíxols o l’Escala i hi haurà punts de donació arreu de la costa.

I pel que fa a les zones de muntanya, hi ha previstes campanyes a tot el Ripollès i Andorra. A més, cal recordar que es mantindran obertes les 12 sales de donació dels principals hospitals com el Trueta.