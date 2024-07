Banyoles crea espais d'ombra artificial en zones concorregudes per fer front a les onades de calor

L'Ajuntament de Banyoles ha elaborat un pla de calor per donar a conèixer a la ciutadania els recursos i serveis disponibles per fer front a les onades de calor. El pla, que es complementarà amb la campanya 'Quina calor!', inclou la creació d'espais d'ombra artificial en places i espais de la ciutat molt concorreguts i amb col·lectius vulnerables. De moment, ja s'han començat a instal·lar veles a la plaça de la Pau o la Cruyff Court i en les properes setmanes se'n posaran a la de les Rodes i a la Caseta de Fusta. En paral·lel, s'han revisat la trentena de fonts que hi ha al municipi per garantir-ne el funcionament.

A més, en cas que s'activi l'avís per onada de calor, s'aplicaran mesures extraordinàries amb l'obertura dels casals de barri des de les onze del matí i fins a les sis de la tarda, caps de setmana inclosos. Aquests espais se sumen als refugis climàtics de la Biblioteca i el Museu Darder, a més del Casal Cívic i Comunitari que gestiona la Generalitat.

Per a fer arribar tota aquesta informació a la ciutadania s'han elaborat cartells, tríptics i cinc mapes específics de cada una de les zones de la ciutat. A més de repartir-se físicament, tot aquest material també es podrà consultar a l'aplicació mòbil de l’Ajuntament de Banyoles.