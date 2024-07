Creen un grup de professors substituts amb treball assegurat tot el curs

El Departament d’Educació crearà aquest proper curs 24-25 un grup estable de professors substituts format per persones que tindran nomenament, i per tant treball assegurat, durant tot el curs -de l’1 de setembre al 31 d’agost-. Els interessats s’hauran inscrit en una especialitat i comarca –districte en el cas de Barcelona– i aniran encadenant les diferents substitucions que sorgeixin en aquests àmbits. Entre una substitució i una altra la persona romandrà al centre on hagi cobert la darrera baixa, malgrat la incorporació de la persona absent. En total, s’hi ofereixen 2.145 places.

La conselleria ha assegurat que a finals d’any, després d’haver incorporat 31.153 funcionaris nous a través dels diferents processos d’estabilització, la interinitat baixarà al 5,57%.

Perr formar part d’aquest grup estable de substituts, els interessats han d’estar inscrits a la borsa del Departament, cosa que poden fer entre el 16 i el 21 de juliol. A finals de mes, la conselleria ja haurà escollit els seus membres, en base al nombre de barems de la borsa. Per tant, la gent amb més antiguitat ho tindrà més fàcil. Cada persona serà elegida per una comarca i una especialitat i, així, anirà cobrint les substitucions que surtin en aquests àmbits.

Un cop seleccionats, se’ls adjudicarà un primer centre administrativament i quan hi hagi substitucions se’ls anirà trucant per cobrir-les. Un cop finalitzi la substitució, el titular de la plaça tornarà a la feina, però el substitut no se n’anirà del centre, sinó que es quedarà complint les funcions que consideri la direcció fins que tingui una nova substitució i així successivament.

Repartiment comarcal

D’aquesta manera es pretén agilitzar el procés per cobrir substitucions, amb dificultats segons quines especialitats i àmbits territorials; i donar també estabilitat a les persones substitutes.

De les 2.145 places que s’oferiran, 254 són per a la província de Girona. Per comarques, el Gironès serà la que sumarà més places, 69, seguida per la Selva (58), l’Alt Empordà (57), el Baix Empordà (39), la Garrotxa (13), el Pla de l’Estany (9), la Cerdanya (6) i el Ripollès (3).

Per cossos, n’hi ha 1.362 de mestres, 778 de secundària, quatre d’escoles d’idiomes i una d’arts plàstiques. En el cas de les comarques gironines 181 mestres i 73 de secundària.

A banda d’aquesta mesura, a l’1 de setembre també es posarà en funcionament la possibilitat que una persona de la borsa, fora del grup estable, pugui decidir presentar-se per cobrir substitucions a més d’una comarca. Aquests professionals, encara que marquin una comarca concreta, també poden indicar que estan disposats a treballar en altres, especificant quines.

Per pal·liar el problema de les substitucions de difícil cobertura, Educació també va posar en marxa aquest curs la possibilitat que docents d’aquelles especialitats amb més problemes poguessin ampliar-ne l’horari. Finalment, i com a exemple, una seixantena de docents de matemàtiques s’han adherit.n