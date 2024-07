La Generalitat confirma nous casos de llengua blava a explotacions de sis comarques gironines

El Departament d'Acció Climàtica ha confirmat nous casos de llengua blava a un total de 19 explotacions de 8 comarques (Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, la Selva, Ripollès, Pla de l'Estany, Maresme i Osona) després de rebre les confirmacions del Laboratori Central de Veterinària d'Algete. Aquests se sumen al cas ja detectat el mes de juny a una granja d'ovelles i cabres de Vilademuls, al Pla de l'Estany. Per minimitzar els efectes d'aquesta malaltia vírica que afecta remugants domèstics i salvatges, el Departament començarà aquesta setmana la campanya de vacunació a les comarques més afectades i també les properes per intentar frenar la seva expansió. La malaltia no afecta els humans i per tant el consum de carn i llet és segur.

Aquesta campanya es podrà dur a terme gràcies a la compra d’emergència realitzada pel Departament que permetrà vacunar totes les ovelles i bovins de Catalunya. Des de la direcció general d’Agricultura i Ramaderia s’informarà públicament dels nous focus que es puguin confirmar durant les pròximes setmanes a través del web https://agricultura.gencat.cat/llenguablava.

A finals del 2023, la conselleria va fer difusió al sector dels focus més propers de la malaltia i va recomanar la vacunació al sector. A l’octubre es va comunicar la presència del serotip 8 a la frontera amb França i al novembre la presència del serotip 4 a Astúries i Cantàbria, suposant aquests nous focus un apropament de la malaltia cap a Catalunya. El 10 de juny es va comunicar amb un avís massiu a l’aplicació informàtica de gestió telemàtica ramadera (GTR) que utilitzen els ramaders, l’entrada de la malaltia a Catalunya. I el dia 17 de juny es va reforçar la informació amb l’enllaç a la web on hi ha tota la documentació necessària i un apartat de preguntes freqüents.

La Llengua blava és una malaltia vírica que afecta a remugants domèstics i salvatges, que es transmet d’animal a animal a través d’un vector i no per contacte directe. Concretament es transmet mitjançant algunes espècies de mosquit del gènere Culicoides, però que en cap cas afecta a les persones. La gravetat de la malaltia en els remugants varia en funció de l’espècie i el serotip. La carn, la llet i els productes derivats es poden consumir sense problema.