Restauren una antiga locomotora que Sant Joan de les Abadesses vol exposar

Sant Joan de les Abadesses espera poder exposar aviat la locomotora elèctrica Estado 1006 que s'ha restaurat al Museu del Ferrocarril de Mora la Nova. El procés de restauració ja ha finalitzat. La major part dels treballs s'han assumit amb el patrocini de FGC. En un comunicat, l'Ajuntament explica que aquest element patrimonial forma part d'un projecte de recuperació de la memòria ferroviària de la vila. La idea és exposar-lo en un punt destacat de l'espai públic. Abans, però, caldrà trobar els recursos per poder-la portar fins al Ripollès.

Moment del trasllat de la locomotora des de Ripoll. / Agustí Mas

Aquesta locomotora és l'única de les cinc que encara es conserva que ha estat restaurada en la versió d'origen encomanada per la companyia Estado. Aquesta en concret, va estar a Ripoll durant 38 anys -es va anar deteriorant amb el pas del temps- fins que el 2021 la locomotora es va traslladar a Móra la Nova per als treballs de restauració que va encarregar l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses. La Fundación de los Ferrocarriles Españoles la va cedir al consistori sota el compromís de restaurar-la i exposar-la. El procés de restauració s'ha dut a terme al Museu del Ferrocarril de Mora la Nova, amb un patrocini de Ferrocarrils de la Generalitat. Aquesta contribució ha estat "fonamental" per avançar en el projecte i garantir-ne l'èxit, segons l'Ajuntament.

El darrer trimestre de 2023 van començar els treballs amb la neteja i sorrejat de tota la locomotora. Aquest any, els treballs han continuat amb la restauració de tota la xapa de la carrosseria. Les tasques han inclòs la substitució de parts oxidades, l’empastat de bonys i desperfectes i l’emprimació i pintat amb els colors originals de 1927.A banda ha estat necessari fabricar motlles per a poder fondre les vuit noves plaques de bronze de numeració amb el nom de la companyia originaria Estado. També s'han fabricat 18 aïlladors, previ disseny i realització amb impressora 3D, per a la sustentació dels pantògrafs i la línia elèctrica d'alta tensió sobre la coberta, entre d'altres aspectes.

L'any 2021 el ple de l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses va declarar la locomotora Bé Cultural d'Interès Local.