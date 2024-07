Aquests són els noms de nen i nena més posats a les comarques gironines

Escollir el nom per a un fill o filla és una tasca que requereix, en molts casos, una extensa reflexió. Cada cop hi ha més varietat i hi ha famílies que aposten per noms innovadors, els que volen seguir una tradició familiar o els que prefereixen optar pels noms més comuns.

Hi ha molts aspectes que influeixen, com per exemple l'època i la ubicació geogràfica. I és que cada nom té una sèrie de característiques que el fan més propens en unes zones o d'altres. Cada any, l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) publica una llista dels noms més comuns que es posen als nadons a Catalunya, que serien els més populars en l'actualitat.

En el cas de les comarques gironines, Mia i Jan van ser els noms més posats als nadons el 2023 per a cada sexe. Jan repeteix al capdavant del rànquing en el cas dels nens per quart any consecutiu, després que el 2020 destronés el nom de Martí. En el cas de les nenes, Mia encapçala la llista dels noms més posats per primera vegada i trenca l'hegemonia de Júlia/Julia, que liderava el rànquing des del 2007, quan va desbancar Carla.

D'aquesta manera, la llista dels noms més posats de nens queda de la següent manera:

Jan (60)

Biel (54)

Martí (53)

Pol (50)

Nil (46)

Marc (41)

Arnau (35)

Leo (34)

Adam (31)

Mateo (30)

En el cas de les nenes, el rànquing és el següent:

Mia (53)

Júlia/Julia (46)

Martina (43)

Abril (37)

Gala (36)

Aina (32)

Jana (32)

Emma (31)

Lia/Lía (31)

Ona (30)

Si s'analitza per comarques, els noms de nen més populars a l'Alt Empordà van ser Pol i Gala; al Baix Empordà, Arnau i Martina; al Gironès, Jan i Mia; al Pla de l'Estany, Lluc i Laia; a la Selva, Jan i Mia; a la Garrotxa un empat entre Biel i Nil i Abril, Aura i Èlia/Elia; al Ripollès, Júlia/Julia i a la Cerdanya, Mia. En el cas del Ripollès i la Cerdanya no hi ha cap nom repetit en quatre o més nens, és per això que no apareixen dades d'aquest sexe.

Martina i Jan, els més populars a Catalunya

En el cas de Catalunya, Martina i Jan han sigut els noms més posats als nadons el 2023 per a cada sexe. Leo va destronar Marc el 2022, després de la seva hegemonia que va durar un quart de segle –des que es tenen registres, el 1997–, però l'any passat els 393 nadons que es van anomenar Jan van superar els 372 nens que duen el nom de Leo.

Biel (387), Pol (376) i Nil (374) són els altres noms populars en el sexe masculí. Pel que fa les nenes, Martina (405 nadons) recupera el primer lloc que va assolir cinc vegades la dècada passada, l'última de les quals, el 2016. Ara bé, el 2023 és el primer any en què s'ha fet amb el liderat absolut. Júlia (390), Mia (339) i Emma (327) són els altres noms populars de nena.

Júlia va ser el nom de nena més posat durant sis anys seguits, entre el 2017 i el 2022, però l'any passat va caure a la segona posició. Fa més d'una dècada que Martina i Júlia estan entre els noms més posats entre els nadons de sexe femení, però si bé al voltant del 2010 tots dos comptaven amb gairebé 1.000 nounades més cada any, ara totes dues se situen en unes 400 per any. Les dades coincideixen amb la baixada de natalitat arreu del país durant 15 anys seguits, amb una xifra que el 2023 ha caigut al nivell mínim des del 1995.

Domini de noms curts

Les modes en onomàstica continuen sent noms curts, fet que es veu reflectit tant en els noms de nen com de nena. En el cas de les comarques gironines, es plasma més en el nom dels nens, ja que dels deu primers n'hi ha quatre que només tenen tres lletres. La moda també s'està estenent en el cas de les nenes, amb l'augment de la popularitat de Mia, Lia o Ona, entre d'altres.