Arrenca la campanya de vacunació massiva per frenar l'expansió de la malaltia de la llengua blava

El Departament d'Acció Climàtica ha arrencat la campanya de vacunació massiva a bestiar oví i boví per frenar l'expansió de la malaltia de la llengua blava, que a hores d'ara afecta una vintena de granges de 8 comarques diferents. Es vacunaran tots els animals de les comarques afectades però també de les zones restringides, és a dir, aquelles que estan dins d'un radi de 100 quilòmetres. De fet, només se'n lliura Tarragona i tres comarques del sud de Lleida. La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, ha confirmat que ja han arribat 200.000 dosis de la vacuna, que aniran destinades a les ovelles i, en 15 dies, n'arribaran 600.000 més. Ara mateix hi ha una trentena més d'explotacions sospitoses de patir la malaltia.

En aquests moments hi ha una vintena d'explotacions afectades per la malaltia llengua blava de vuit comarques diferents -Alt Empordà, Baix EmpordàGironès, la Selva, Maresme, Osona, Ripollès i Pla de l'Estany-. Amb tot, la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica, Elisenda Guillaumes, ha dit detallat que s'ha establert una zona "de seguretat" que comprèn un radi de 100 quilòmetres al voltant del focus i, per tant, això està afectant una trentena de comarques. Segons Guillaumes, només en queda fora la demarcació de Tarragona i les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues.

El Departament d'Acció Climàtica ha fet una compra "d'urgència" de fins a 3 milions de vacunes que aniran arribant progressivament. Des d'aquest dilluns ja hi ha disponibles 200.000 dosis que, segons ha detallat Guillaumes, es destinaran a les ovelles perquè són els animals que han mostrat "més simptomatologia". De fet, la responsable d'Agricultura i Ramaderia ha explicat que les ovelles poden arribar a morir o a "passar-ho molt malament". D'aquí a 5 dies, però, arribaran 600.000 dosis més i ja es podran començar a distribuir també entre les vaques. A Catalunya hi ha una cabana de 285.000 ovelles i 560.000 vaques.

La vacunació va arrencar dimarts a les comarques del Pla de l'Estany i la Garrotxa i aquest dimecres s'està fent al Lluçanès, Osona i el Ripollès. Fonts del Departament han explicat que també començaran a distribuir dosis al Pirineu de Lleida. La Generalitat es fa càrrec del cost de compra de la vacuna i també de la seva aplicació.

D'altra banda, Guillaumes ha avançat que en aquests moments hi ha una trentena d'explotacions més "sospitoses" de patir la malaltia de la llengua blava. Tot i això, ha apuntat que encara no es poden donar els casos com a certs perquè s'estan analitzant les mostres i els resultats arribaran en els pròxims dies.

Preocupació al sector ramader

La propagació de la llengua blava preocupa molt al sector ramader, sobretot per les repercussions econòmiques que se'n poden derivar. Una de les granges on s'ha fet la vacunació aquest dimecres és el Soler de n'Hug, al Lluçanès, que té unes 800 ovelles. Un dels seus responsables, Abel Peraire, ha explicat que l'any 2008 -quan es va detectar un focus a Catalunya- i el 2016 -quan la malaltia era present a França- el sector es va mostrar "molt escèptic" a la vacunació. Ara, però, creu que la situació és diferent perquè "els focus s'estan estenen molt ràpidament". "Hem cregut convenient vacunar per fer un cinturó de seguretat i per la pròpia seguretat de l'explotació", ha remarcat.

De fet, Guillaumes ha dit que en aquests moments la vacunació a Catalunya és obligatòria perquè així ho estableix el Ministeri quan es detecta un cas. La directora general ha explicat que els ramaders tenen un "mal record" de l'any 2008 però considera que en aquests 16 anys la vacuna "ha evolucionat molt". "Si el ramat està en bones condicions els afectes adversos són mínims", ha exposat.

Una veterinària a l'explotació del Soler de n'Hug. / Mar Martí

Una malaltia que no afecta els humans

La directora general d'Agricultura i Ramaderia ha volgut aclarir que la malaltia de la llengua blava no afecta "en absolut" a les persones i, per tant, el consum de carn i llet "és segur". La malaltia de la llengua blava afecta només els animals remugants, com ovelles, cabres, vaques i cérvols, i provoca, entre altres símptomes, que la llengua se'ls torni de color morat i blavós. Els casos més greus afecten les ovelles i els pot arribar a provocar la mort. El virus s'encomana a través d'algunes espècies de mosquit.