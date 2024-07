Atrapen en plena feina i de matinada dos lladres de cablejat telefònic a Olot

La Policia Municipal d'Olot ha atrapat en plena feina i de matinada dos lladres que acabaven de sostreure cablejat telefònic. Segons informen en un comunicat, els agents han rebut l'avís passada la mitjanit d'aquest divendres. Un veí ha informat que una persona estava tallant cable a la via pública i que un segon sospitós s'estava enfilant a un pal de telefonia amb el mateix objectiu. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, a la carretera Santa Pau, han localitzat els dos sospitosos amagats en una zona de camps propera. Durant l'escorcoll, els hi ha intervingut material sostret i eines com dues tenalles, un ganivet i un llum frontal.

Els Mossos d'Esquadra s'encarreguen de les diligències del cas. Els detinguts, tots dos de 43 anys, han quedat detinguts per un delicte de furt a l'espera de passar a disposició judicial.