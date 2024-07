Salut garanteix que ha començat a instal·lar elements per reforçar la seguretat als hospitals

El conseller de Salut, Manel Balcells, ha assegurat aquest dimecres que el Departament ha començat a instal·lar “els elements necessaris” per reforçar la seguretat als hospitals, després de les agressions viscudes al Josep Trueta i al Consorci Sanitari de Terrassa. Tot i que ha recalcat que aquests successos han estat “excepcionals”, ha dit que han implantat el botó del pànic i noves portes de seguretat en aquests hospitals i ha dit que ho estendran arreu "perquè posar les mesures necessàries perquè no hi hagi agressions”. Ho ha afirmat en una atenció a la premsa a Vilafranca, en què també ha demanat “obrir un diàleg amb totes les comunitats culturals” per evitar noves agressions als sanitaris quan una situació mèdica es compliqui.

“El nostre capteniment com a Departament de Salut és protegir els treballadors i que se sentin prou segurs fent la seva feina, sense una pressió ambiental que deteriora la millora assistencial”, ha asseverat Balcells, que ha garantit que s’han actualitzat els protocols de seguretat per evitar més agressions. L’endemà de reunir-se amb els treballadors de l’Hospital de Terrassa -on va haver-hi una agressió la setmana passada per les complicacions en un part-, Balcells ha recalcat que la Generalitat “està prenent mesures” de prevenció, les quals han estat compartides amb els treballadors.

Preguntat per quan es materialitzaran aquestes mesures, ha assegurat que ja estan en marxa tant la instal·lació del conegut com a botó del pànic, com noves portes de seguretat reforçades així com més presència d’agents de vigilància privada. “A Terrassa ja està fet i ahir ho vam poder comprovar, no hem trigat a intensificar les mesures”, ha explicat el conseller, que ha defensat la necessitat de “redoblar els esforços”.

En aquest sentit, ha afirmat que han donat l’ordre d’estendre aquestes mesures a tots els hospitals catalans, “si bé hi ha indrets amb més pressió que altres”. “Però a tot arreu cal posar les mesures necessàries perquè no hi hagi agressions”, ha afegit, mentre ha precisat que Salut està en converses amb Interior i Justícia “per veure de quina manera es poden protegir millor els professionals sanitaris”.

Balcells ha admès que “hi ha preocupació” als centres on s’han viscut agressions recents, i ha demanat “anar a l’arrel” dels fets. Ha situat el focus en col·lectius “amb dinàmiques culturals diferents, especialment en barris socioeconòmicament més deprimits”. “Han de veure que, en medicina, hi ha complicacions que no són mala praxi, sinó que s’han d’entomar sense que els professionals en rebin les conseqüències” , ha demanat el conseller, apel·lant a un treball conjunt “a nivell de mediació i serveis socials” des dels ajuntaments i del Departament de Drets Socials.