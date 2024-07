La Fundació Ibn Battuta denuncia Sílvia Orriols a la Fiscalia d’Odi: “No hi pot haver impunitat”

La Fundació Ibn Battuta ha presentat una denúncia a la Fiscalia d’Odi i Discriminació de Barcelona contra l’alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, pels discursos i comentaris contra la població musulmana que viu al municipi i pels seus posicionaments amb relació a l’empadronament. “No callarem (...). Els insults per raó de l’origen o la religió ens semblen absolutament fora de lloc en una Catalunya democràtica i en un estat de dret”, ha afirmat el president de la fundació, Mohammed Chaib. En un acte sobre estratègies d’inclusió davant l’augment dels discursos populistes, Chaib ha explicat que consideren que l’article 510 del Codi Penal els empara i ha afegit: “El missatge que volem transmetre és que no hi ha impunitat en delictes d’odi”.

Mohammed Chaib, president de la Fundació Ibn Battuta, en l'acte que s'ha celebrat al Museu d'Història de Barcelona sobre estratègies d’inclusió davant l’augment dels discursos populistes. / Norma Vidal

La Fundació Ibn Battuta assenyala que l’alcaldessa de Ripoll i líder d’Aliança Catalana ha estat en els darrers mesos “impedint l’empadronament i insultant els ciutadans per l’origen, cultura o religió; ciutadans que no són immigrants, perquè hi porten molts anys” i per això han anat a buscar l’article 510.1.c del Codi Penal per sustentar la denúncia que van presentar aquest dimarts i que ara han anunciat.

Chaib ha exposat que la denúncia té més d’un centenar de pàgines i ha assegurat que està “molt argumentada”, amb els comentaris i posicionaments d’Orriols en els darrers mesos. El president d’aquesta entitat ha dit que s’han de confrontar els discursos de l’odi i les actituds racistes i islamòfobes, “sempre des del punt de vista pacífic i mai des de la violència”, ha recalcat.

“Els musulmans i la societat catalana han de saber que la impunitat en delictes d’odi no pot existir”, ha insistit Chaib, en unes declaracions als periodistes en el marc de l’acte ‘Migracions i vulnerabilitat social: polítiques per a una ciutadania inclusiva’, que ha tingut lloc a Barcelona aquest dimecres. L’acte, al Museu d'Història de Barcelona (MUHBA), ha estat organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMED), conjuntament amb la Fundació Ibn Battuta.

Imatge general de l'acte que s'ha celebrat al Museu d'Història de Barcelona sobre estratègies d’inclusió davant l’augment dels discursos populistes. / Norma Vidal

"Els discursos populistes volen enfrontament"

La jornada ha volgut abordar les polítiques i estratègies que es necessiten per a una inclusió de la diversitat davant l’augment dels discursos populistes i extremistes arreu del món, tal com s’ha evidenciat a Europa en les eleccions del 9 de juny o en les legislatives a França. L’acte ha comptat amb diversos experts i també hi ha participat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, i altres representants institucionals.

Els seus organitzadors alerten que els discursos populistes es tradueixen en “comportaments que marginen i demonitzen col·lectius, molts d’ells d’origen migrant” i que l’“estigmatització afecta transversalment la quotidianitat, en àmbits com l’escola, el lleure, el mercat laboral o els mitjans de comunicació” i que també “tenen ressò institucional, com pot ser dificultar l’accés a l’empadronament”.

“Estem veient que els populismes i els extremismes a Europa s’estan convertint en una normalitat. Sembla que no passi res. Però sí que passa, i molt”, ha advertit Chaib, que ha continuat: “Aquests discursos volen que hi hagi un enfrontament. No volen treballar per al diàleg i la convivència. Nosaltres volem tot el contrari. Catalunya, Espanya i Europa es bloquejarien sense la immigració. El món econòmic ho demana i la immigració ja la tenim des de fa molts anys. Creiem que se n’ha de parlar amb normalitat i generar un debat”.