El nou tram de la via ciclista del Ter entre Llanars i Vilallonga del Ter entrarà en servei aquest estiu

La consellera de Territori, Ester Capella, ha visitat aquest dimecres la fase final de les obres del nou tram de la via ciclista del Ter, entre Llanars i Vilallonga del Ter, que està previst que entri en servei aquest estiu. El nou tram de la ruta té una longitud de 2,4 quilòmetres i compta amb un pressupost d'1,8 milions d'euros. Aquesta actuació s'emmarca en la ruta ciclista del Ter que va des de Sant Joan de les Abadesses fins a Setcases i té una longitud de 26 quilòmetres. Capella ha destacat que el Departament treballa per "fomentar la mobilitat sostenible i activa" així com per "pensar una altra manera de moure's, potenciant les infraestructures que millorin els recorreguts a peu i bicicleta".