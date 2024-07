Territori lliura a Camprodon 9 habitatges de lloguer assequible adquirits a la Sareb

La consellera de Territori, Ester Capella, ha lliurat aquest dimecres a Camprodon (Ripollès) les claus d'uns habitatges que la conselleria ha comprat a la Sareb, a través de l’Institut Català del Sòl (Incasòl). Es tracta de 9 pisos de lloguer amb protecció oficial d’una promoció d'11 habitatges adquirits del banc dolent el mes de febrer per valor d’1.305.000 euros. Amb aquesta actuació, el Departament ha aconseguit mobilitzar en cinc mesos uns pisos buits per destinar-los a lloguer assequible i a famílies amb necessitats d’habitatge. L'alcalde, Xavier Guitart, ha celebrat poder donar l'oportunitat a veïns que volen quedar-se al municipi amb un pis de lloguer social.

"Aquesta fórmula té molts avantatges, ens permet disposar d’habitatges en un termini de temps molt curt i donar resposta molt més ràpida a les necessitats d’habitatge", ha assenyalat la consellera. Així mateix, ha ressaltat que “beneficia l’entorn urbà, genera cohesió social i, a més, de manera responsable, fent el que cal fer" tot afegint que aquests pisos seran "espais per a la vida després d’anys tancats i sense que hi visqui ningú”.

Els 9 habitatges formen part d’un edifici plurifamiliar situat a la plaça de la Vila número 8 de Camprodon, i compta amb un accés des de la plaça de la Vila i un altre pel Carrer Josep Morer. Té una alçada de planta baixa i tres plantes pis, sense soterrani. Dels habitatges lliurats, n’hi ha de dos dormitoris i d’un dormitori, amb una superfície entre 45 m2 el més petit i 69 m2 el més gran. El preu de lloguer oscil·la entre els 329 euros i els 499 euros mensuals.

Requisits dels sol·licitants

Els 9 pisos s’han lliurat avui a veïns de Camprodon empadronats al municipi amb una antiguitat de 3 anys, que estan inscrits al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO) i que compleixen amb uns requisits, com ara uns ingressos superiors a 18.000 euros anuals i màxim de 4 vegades l’IPREM (42.681,55 euros 1 membre, 44.001,60 euros 2 membres; 45.894,14 euros 3 membres i 47.423,94 euros x 4 membres o més). Els pisos d’una habitació es destinen a unitats familiars d’un màxim de 2 persones i els de 2 dormitoris a unitats familiars de 4 persones com a màxim.

Hi ha dos pisos més que s’adjudicaran pròximament a través del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i segons els criteris d’accés establerts per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament.

Programes d’ampliació del parc de lloguer social

Aquesta operació s’emmarca dins del programa d’adquisició d’habitatges a grans tenidors impulsat pel Departament de Territori, a través d’Incasòl, amb l’objectiu d’ampliar el parc de lloguer social de Catalunya. En total, ja són 461 habitatges comprats per aquesta via amb un cost de 59,2 milions d'euros. La inversió fins ara és de 69,5 milions d'euros després d’haver destinat 10,3 milions d'euros en la seva adequació.

Així mateix, la totalitat d’aquestes adquisicions, inclosos els pisos lliurats avui, formen part del pla del Govern per impulsar la incorporació de 10.000 habitatges al parc de lloguer social de Catalunya fins al 2026 a través de diferents vies, una de les quals és, precisament, la compra directa de promocions —ja construïdes o en construcció—, propietat de grans tenidors per tal de destinar els pisos a famílies amb necessitats residencials.

La consellera ha explicat que “es tracta d’una línia de treball que s’està desenvolupant a tot el país pensada específicament en uns indrets molt determinats com són els àmbits de muntanya”. Així mateix, ha posat en valor que ha sigut possible gràcies a la Direcció General de Polítiques de Muntanya i Litoral “amb una partida de 5 milions d’euros que destinem a l’arrelament focalitzat en les polítiques de muntanya”.

Capella ha aprofitat per reivindicar que és un acte que transcendeix el lliurament d’habitatges, no només perquè “és un pas més” per aconseguir l’objectiu marcat pel Pla Impuls 10.000, sinó també pel fet que són els primers pisos comprats a la Sareb, els quals “haurien de ser cedits gratuïtament a les administracions públiques”, ha tornat a reclamar. Finalment, ha recordat que "els habitatges no són actius financers ni una eina per l’especulació, sinó que compleixen una funció social que no és una altra que hi visquin els ciutadans i ciutadanes amb totes les garanties”.