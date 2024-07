Banyoles tornarà a ser la capital de l'slot durant tot un cap de setmana

El dia 19 de juliol i el cap de setmana del 20 i 21, Banyoles serà l'epicentre de l'activitat esportiva de l'slot amb la celebració de la XXI edició de les 12 Hores Ciutat de Banyoles-Memorial Miquel Castañer i Dolors Formatger. Organitzat per Banyoles Slot, aquesta edició, i després de 14 anys, la competició tornarà a ser puntuable pel Resicat, el campionat de Catalunya de resistència. Els participants disposaran de dos circuits de 8 carrils, el que permetrà que competeixin fins a 16 equips a l'hora. Hi haurà un total de 32 equips repartits, 16 el dissabte de la competició i 16 més el diumenge. El circuit de Banyoles Slot ha estat remodelat recentment i ofereix unes magnífiques instal·lacions per a la pràctica de l'slot. Els vehicles Slot són els hereus d’aquells Scalextric que durant la dècada dels anys 70, 80 i part del 90 van fer les delícies de grans i petits permetent que, per uns moments, un se senti pilot de competició al comandament d’un cotxe de ral·lis, de Fórmula 1 o d’algun campionat de resistència.