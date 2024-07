Protecció Civil instal·la tres sirenes de risc químic a Celrà, Massanes i Fogars

Protecció Civil de la Generalitat ha instal·lat tres sirenes de risc químic a les comarques gironines. S'han col·locat a la zona industrial de Celrà, al polígon de Massanes i a la zona de Regent Parc de Fogars de la Selva. Aquestes serveixen per avisar a la població en cas d'accident químic greu

El Govern preveia posar-ne set a tot Catalunya enguany i avui dia, ja en són sis. A banda de les gironines també n'hi ha a Igualada i dues sirenes a Vila-seca.

D’aquesta manera, només quedarà instal·lar la nova sirena del Port de Tarragona, que es preveu per a després de l’estiu.

La directora de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany valora molt positivament el fet de disposar de sis noves sirenes, ja que "ens faciliten avisar a la població en cas d'accident químic greu", ha indicat des de Reus on s'han presentat. El cost total d’adjudicació del projecte ha estat de 146.503 euros.

Fins ara a les comarques gironines només hi havia una sirena, instal·lada a Riells i Viabrea des del 2008, al sector Tordera. Mitjançant un contracte del 2008 (sector Tordera). Ara n'hi haurà quatre que pertanyen a la xarxa PLASEQCAT (d'indústria química de Catalunya)

La xarxa d’alarmes i comunicacions de Protecció Civil de Catalunya està formada actualment per 120 sirenes de risc químic operatives.

Avisar la població

Les sirenes de risc químic estan instal·lades en punts concrets del territori en funció de les possibles afectacions per accident químic en les indústries considerades de risc químic per la normativa (Seveso). Aquestes indústries estan recollides en els plans de protecció civil per emergències químiques (PLASEQTA pel sector químic de Tarragona i PLASEQCAT per la resta d’indústria química de Catalunya).

Les sirenes de risc químic estan configurades per avisar a la població de la necessitat de confinar-se en cas d’accident químic per risc imminent per a la seva vida. Els plans PLASEQTA i PLASEQCAT preveuen les zones on caldria el confinament d'acord amb la normativa vigent. S’anomenen zones d’intervenció i es faciliten per part de l’òrgan de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, informen des de Protecció Civil.