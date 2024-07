Els Mossos faran una auditoria al Trueta per millorar la seguretat

Els Mossos d’Esquadra realitzaran una auditoria de seguretat a l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta per tal d’analitzar la situació i fer propostes de millora. Aquesta és una de les actuacions que s’han posat sobre la taula en la reunió que van tenir ahir la direcció del centre, responsables de prevenció de riscos laborals, juntament amb el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, el director dels Serveis territorials d’Interior a Girona, Eduard Adrobau i quatre agents dels Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Corporativa, que s’encarrega de la seguretat d'instal·lacions i edificis.

Aquesta reunió forma part de les accions que s’estan duent a terme des de la Gerència de l’Hospital Trueta i el Departament de Salut després dels aldarulls ocorreguts durant la nit de Sant Joan a Girona al Servei d’Urgències del centre.

Entre els acords presos en la trobada d’ahir, cal destacar l’avaluació que realitzaran els agents dels Mossos d’Esquadra en relació als mecanismes de seguretat que té establerts el centre, com ara sistemes de control d’accessos, càmeres de vigilància, botons del pànic, agents de seguretat, etc. Aquest anàlisi permetrà fer propostes per millorar les instal·lacions.

Una altra de les accions serà la potenciació, amb la col·laboració dels Mossos, de la formació per detectar i prevenir situacions de violència als professionals del centre, amb l’objectiu que aquesta pugui arribar a tot el personal. Un dels aspectes que s’introduirà en aquestes sessions formatives serà la conscienciació de la importància de denunciar les agressions, acció que recau sobre la víctima.

Justament aquesta va ser una de les línies de treball que es va comprometre el conseller de Salut, Manel Balcells, en una trobada que va mantenir amb una representació dels professionals que estaven treballant la nit de Sant Joan al Trueta. En aquest sentit, el titular de Salut va manifestar que des de la Generalitat treballarien per buscar opcions que facilitessin la denuncia dels fets per parts de les persones agredides. Balcells va traslladar el seu suport, agraïment i reconeixement als professionals afectats i es va mostrar interessat per seu estat emocional.

Acompanyament psicològic

L’acompanyament psicològic al personal que treballava la nit dels aldarulls ha estat una de les preocupacions de la direcció del centre, que des del primer moment va organitzar sessions de suport emocional, tant individuals com grupals, als professionals que ho desitjaven. Aquestes sessions es van començar a fer la mateixa setmana dels fets i s’allargaran tant com sigui necessari.

Avui també s’ha fet una reunió extraordinària amb el Comitè de Seguretat i Salut de l’Hospital Trueta durant la qual s’ha informat de les accions realitzades des dels fets de la nit de la revetlla tant pel benestar emocional dels professionals com les propostes que s’estan treballant en relació a la seguretat del centre i a la dels propis treballadors.

La seguretat dels treballadors i treballadores i de les persones usuàries del centre és un qüestió considerada de màxima importància i prioritat per la direcció de l’hospital Trueta.