La mediació a les comarques gironines cau un 18% durant el 2023

Davant un conflicte, la mediació continua essent una opció poc explorada encara per la ciutadania, almenys entre els gironins. Ho demostren les dades de l’any 2023 del Centre de Mediació de Catalunya, que xifren en 356 les sol·licituds de mediació a la província de Girona, un 18% menys que les peticions que es van rebre l’any anterior.

Gran part de les mediacions (289) són per temes relacionats amb la família (divorcis, herències, conflictes econòmics, etc.), i la resta són per altres qüestions relatives al dret privat (36). També ha anat a la baixa la mediació intrajudicial que s’inicia a instància d’un jutge de forma paral·lela en procediments de família.

Del total de casos, 31 van ser derivacions judicials -totes de casos de dret de família- i només quatre van acabar amb acords entre les parts. El baix èxit d’aquest mecanisme s’explica, en part, per obligatorietat de fer una sessió de mediació, que sol restar predisposició en comptes de sumar-la.

Un cop es tramita la sol·licitud, s’assigna un mediador, es reuneixen les parts i el procés s’acaba amb acord o sense. Pel que fa a la província de Girona, van acabar el procés 54 sol·licitants, i només 40 van resultar en acord, la meitat que l’any anterior (89).

Si mirem les xifres del total de Catalunya, la situació és més esperançadora, ja que les sol·licituds al Centre de Mediació de Catalunya van augmentar el 2023 un 20% si es compara amb l’any anterior. Es van fer 4.284 sol·licituds, de les quals se’n van iniciar 599 i 271 van acabar amb acord de les parts. En 180 dels casos eren assumptes familiars, i només 9 van poder resoldre altres conflictes. D’aquestes xifres, 249 dels casos començats van ser derivacions judicials, de les quals 82 van acabar amb èxit.

Aposta per la mediació

L’aposta per la mediació s’està materialitzant tant pel que fa a Catalunya com a escala estatal, amb polítiques orientades a fomentar aquest mecanisme. De fet, el ministre de Justícia, Félix Bolaños, va assegurar dimecres en un acte a la seu de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE) que la mediació és el futur, i va valorar positivament els mecanismes de resolució de problemes que pretén reforçar la Llei de Mesures d’eficiència del Servei Públic de Justícia, que està en tramitació parlamentària. A finals d’any es preveu que s’aprovi definitivament. Bolaños va assenyalar que els mecanismes extrajudicials serveixen per reduir el conflicte social i alhora per descongestionar els litigis als jutjats, que estan col·lapsats.