Un tall a la fibra òptica deixa sense servei de telefonia i Internet els veïns de Sant Joan de les Abadesses

Els veïns de Sant Joan de les Abadesses porten des d'aquest dijous a la nit sense telefonia i Internet. Telefònica ha confirmat a l'ACN que es tracta d'un tall a la fibra òptica que semblaria intencionat. Els operaris ja hi estan treballant i encara no se sap quan es podrà restablir el servei. A mitjans d'abril, un robatori de cable de fibra òptica va deixar durant hores bona part del Ripollès sense servei, amb excepció de zones com la Vall de Camprodon que reben senyal des de la Garrotxa.