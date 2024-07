Un estudi gironí avalua l'impacte de la covid-19 a la sang a llarg termini

L’Institut d’investigació biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (Idibgi) ha entregat el segon Premi de Recerca en Sèpsia i Malalties Infeccioses de la Regió Sanitària de Girona. El treball guanyador ha estat un article publicat a la revista científica Infection, amb Paula Poyatos com a primera autora, investigadora predoctoral del grup de recerca translacional en Malalties Cardiovasculars Respiratòries de l’Idibgi, liderat per la Dra. Olga Tura-Ceide.

L’article premiat descriu la persistència del dany vascular en pacients que han superat la covid-19, de forma greu, fins a 12 mesos després de la infecció, unes conclusions que tenen implicacions significatives per a la comprensió i el tractament de les seqüeles d’aquesta malaltia infecciosa.

L’estudi ha avaluat l’impacte a llarg termini de la infecció per SARS-CoV-2 a l’endoteli vascular en pacients greus fins a 12 mesos després de la infecció. La infecció per SARS-CoV-2 causa greus danys a l’endoteli vascular, una capa de cèl·lules que recobreix l’interior dels vasos sanguinis, com les artèries, les venes i els capil·lars. Aquest dany és fonamental per al desenvolupament de complicacions cardiovasculars que poden perdurar temps després de la infecció inicial.

Les troballes de la investigació evidencien la persistència de seqüeles vasculars fins a 6 i 12 mesos després de la infecció, destacant la importància de fer seguiment dels pacients que han superat la covid-19 de forma greu. En concret, aquesta recerca ha analitzat el nombre de cèl·lules progenitores endotelials, un tipus de cèl·lules que són indicatius de dany vascular.

L’estudi ha detectat un augment prolongat d’aquestes cèl·lules en pacients greus postcovid-19. També s’ha examinat el procés d’angiogènesi, que és la formació de nous vasos sanguinis essencials per a la reparació i cicatrització dels teixits.

Nivells elevats de ferro

D’altra banda, la recerca ha trobat que la síndrome de covid-19 persistent s’associa amb nivells elevats de ferritina i amb el sexe femení.

Els resultats de l’estudi proporcionen una millor comprensió dels mecanismes cel·lulars i moleculars del dany vascular associat al coronavirus, obrint la porta a identificar noves estratègies terapèutiques per reduir el risc de complicacions cardiovasculars futures. Aquesta investigació subratlla la necessitat de seguiment a llarg termini dels pacients.

El treball, liderat pel grup de recerca translacional en Malalties Cardiovasculars Respiratòries que encapçala la Dra. Olga Tura-Ceide, ha estat possible gràcies a l’estreta col·laboració clínica-bàsica amb el grup de recerca Respiratori i el servei de Pneumologia dels Hospitals Trueta i Santa Caterina, liderat pel Dr. Dr. Ramon Orriols i el Dr. Marc Bonnin. La Dra. Tura-Ceide i el Dr. Orriols són autors de correspondència de l’article