«Els metges han de receptar més contacte amb la natura»

Ferran Campillo té una especialitat dins de la medicina encara molt poc coneguda i habitual. És pediatre ambiental i està al capdavant d’una de les poques unitats de salut mediambiental d’àmbit estatal. De fet, a part d’ell, només hi ha hagut un altre impulsor a Espanya: a l’hospital Virgen de la Arrixaca de Múrcia. En el cas de Campillo està a l’hospital d’Olot, des d’on estudia l’impacte del medi ambient i el canvi climàtic en els nens, a més de promoure un contacte més actiu amb la naturalesa.

Un dels primers projectes que el van donar a conèixer va ser el de la plantació de plançons. La iniciativa Un nadó, un arbre consisteix a regalar un exemplar a les famílies que pareixen al centre. La voluntat inicial era plantar-los al bosc que hi ha a tocar de l’hospital, però ha quedat petit i ara les famílies inclús s’han d’emportar l’arbre i buscar un lloc on plantar-lo. Promoure la sostenibilitat i la relació amb l’entorn i la natura és un dels principals objectius que es vol assolir amb aquest projecte, així com tants d’altres que ha engegat Ferran Campillo a través de la unitat.

De forma paral·lela, també ha anat posant en marxa diversos estudis que constaten l’impacte mediambiental en els nens, tant els aspectes positius com els negatius. I és que Campillo és ferm defensor de promoure el contacte amb la natura entre els nens i que es rodegin d’espais lliures de contaminació.

Un estudi de l’any passat concretava que els nens que viuen a barris amb més trànsit motoritzat o estudien a escoles que estan en un entorn transitat tenen més incidència en malalties respiratòries com ara bronquitis i asma. Inclús en algunes zones, la tercera part dels nous casos d’asma s’estan detectant com a conseqüència de la contaminació. D’altra banda, afegeix que «ara es comencen a saber més aspectes vinculats a l’afectació del neurodesenvolupament». I és que ja s’estan detectant més problemes de conducta i dèficits d’atenció. «Si les escoles estan en aquests entorns, hi ha un empitjorament cognitiu i això a la llarga, impacte en el rendiment acadèmic; és per això que es produeix una desigualtat, perquè al cap i a la fi els infants que van escoles amb un entorn més tranquil acaben tenint més oportunitats de futur».

A més, pel que fa al canvi climàtic, un altre estudi fet a la Garrotxa concloïa que els nens «noten molt els efectes» i últimament «s’han disparat les consultes per cops de calor».

L’impuls d’una relació més estreta amb la natura l’ha posat en pràctica fins a tal punt que, durant la pandèmia va començar a atendre visites pediàtriques de pacients al bosc que hi ha al costat de l’hospital d’Olot. El projecte es va fer en el marc d’una prova pilot per comprovar si les visites donaven millors resultats.

Dèficit de vitamina D

Un dels estudis més recents que ha fet el pediatre i que ha englobat més població testada tenia per objectiu comprovar els nivells de vitamina D en la població pediàtrica de la Garrotxa. Els resultats mostren que fins a una tercera part dels nens tenen dèficit d’aquest tipus de vitamina i que en els mesos d’hivern s’accentua fins a la meitat.

«Aquest és un indicador directe de quins són els hàbits de vida de la majoria de nens, és a dir, que passen molt de temps en llocs tancats i porten una vida massa sedentària; a més l’alimentació no és del tot bona i és un factor més que afecta directament en la vitamina D», alerta el pediatre. Aquest tipus de vitamina és molt important per absorbir el calci i fòsfor que ve dels aliments i, si en falta, pot derivar a problemes en el creixement.

Campillo afegeix que el fet que a la Garrotxa hi toqui menys el sol a l’hivern que a altres indrets és un factor a tenir en compte però considera que n’hi ha d’altres que també tenen incidència, com és el nivell socioeconòmic i cultural. «S’ha fet un estudi a Salt i també s’ha vist que els nivells són baixos, hi ha nens més propensos a estar a casa i no fer esport o portar una mala alimentació i això ha de canviar». És per això que proposa que, més que receptar suplements vitamínics «el que fa falta és que els metges receptin més contacte amb la natura i posa per exemple que les escoles facin més activitat a l’aire lliure», conclou.

Subscriu-te per seguir llegint