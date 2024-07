Augmenten els ciclistes que circulen per l'AP-7 a Girona des de la supressió dels peatges i l'increment d'aquest turisme

La supressió dels peatges i l'increment del turisme de bicicleta a Girona ha fet augmentar de manera "rellevant" el nombre de ciclistes que acaben circulant per l'AP-7, especialment a l'anella de l'autopista que rodeja la ciutat. En la majoria d'ocasions ho fan sense cap intenció de fer ús d'aquesta via ràpida per la qual està completament prohibit que hi circulin bicicletes, sinó que en moltes ocasions és per desconeixement. De fet, molts dels que acaben entrant a l'AP-7 són turistes que segueixen el que els hi marca el navegador i acaben a l'AP-7, sense veure o sense fer cas dels senyals que indiquen que no poden entrar-hi. Els Mossos alerten que el tram amb més ciclistes va de Fornells a Girona Nord, just el que més trànsit acumula.

Malgrat que fins el mes de maig només s'ha interposat una sanció a un ciclista per circular per l'AP-7, la realitat és que és que cada vegada se'n detecten més. Els Mossos han comprovat que a partir de la supressió dels peatges, molts amants de la bicicleta acaben en vies ràpides sense adonar-se'n. De fet, el perfil és de persones que venen a Girona atrets pel turisme relacionat amb aquest esport i no coneix l'entorn. Malgrat que abans d'entrar a l'AP-7 està "clarament senyalitzat" que no hi poden circular, la realitat és que hi acaben entrant.

El motiu és que els navegadors on entren la ruta aquests ciclistes contempla passar per l'autopista, en moltes ocasions per retallar temps. Per això, el tram on és més comú veure'n va des de la sortida 6 de Girona Nord a la de Fornells.

El problema, explica el cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, l'inspector Joan Costa, és que és just aquest tram el que més volum de vehicles acumula, i això incrementa el risc pels ciclistes, que es troben amb camions de gran tonatge, turismes, furgonetes o motos en una via ràpida.

"Abans quan es trobaven el peatge era més coercitiu i veien que no podien passar. Ara, com que el navegadors els porta per allà, ens trobem que acaben entrant a dins la via", explica l'inspector.

Intensificar els controls

Arran de la problemàtica que s'ha generat els darrers anys, Costa explica que han incrementat els controls en punts estratègics com, l'entrada de l'AP-7 a Girona Nord. De fet, aquest és un punt clau, ja que molts ciclistes venen per la C-66 que porta a carreteres secundàries del Gironès, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany i que enllaça amb l'AP-7 just passat Celrà.

L'objectiu és aturar els ciclistes que arriben despistats i reconduir-los de nou cap a una via per on sí puguin circular i evitar així que entrin a l'AP-7. "Intentem impedir que s'incorporin al cinturó de Girona de l'autopista, que és el més carregat i on més ens en trobem", assenyala el cap de Trànsit a Girona.

Un dels darrers exemples va ser fa unes setmanes quan cinc ciclistes alemanys que circulaven per la C-66 i els navegadors els indicaven que la manera més ràpida per arribar a Girona era per una ruta que implicava entrar a l'AP-7. Com que no van veure les senyals que indiquen que no poden entra-hi, van haver de ser els Mossos qui els custodiessin fins que van abandonar la via.

Problemes també en carreteres secundàries

Però més enllà de les vies per on no poden anar, l'increment "evident" de ciclistes a les carreteres gironines fa que moltes vegades coincideixin amb altres vehicles en carreteres secundàries que sovint solen ser estretes. Quan això passa, Costa demana "paciència" i recorda que el ciclista és "la part vulnerable".

Un exemple on es poden trobar amb aquestes situacions és la carretera de Lloret de Mar a Tossa (Selva). Es tracta d'una via estreta que a l'estiu és molt freqüentada. De fet, molts turismes aparquen al voral, malgrat que els Mossos senyalitzen perquè no es faci.

Una altra via que pateix aquest problema especialment a l'estiu és la Gi-614 que porta a Cadaqués. El cap de Trànsit a Girona, Joan Costa assenyala que aquí es poden trobar autobusos que, per les seves característiques, han d'envair part del carril contrari per assegurar el gir. Si hi sumes els turismes, les furgonetes, camions i ciclistes es converteix en un punt "sensible".