Les infeccions per dengue a les comarques gironines gairebé es van duplicar l’any passat

La Conselleria de Salut està posant un focus especial aquest any en el control del mosquit tigre, vector de malalties tropicals com el dengue, la chikungunya o el zika. També vigila el mosquit comú, que transmet el virus del Nil Occidental. Els viatges i la globalització afavoreixen que una persona s’encomani d’una malaltia determinada i infecti una altra mitjançant la picada d’un mosquit. I enguany la vigilància també s’ha accentuat davant l’augment alarmant de dengue que s’està produint a alguns països de Sud-amèrica. Sense anar més lluny, una epidèmia històrica d’aquesta malaltia ja ha causat la mort d’un centenar d’argentins. La problemàtica també està estesa al Brasil i al Paraguai, entre altres països.

L’alerta d’enguany també es deu a l’increment de casos de dengue que es va produir l’any passat. En el cas de les comarques gironines, n’hi va haver 26 el 2023, gairebé el doble que el 2022, quan n’hi va haver 14. La dada inclús és superior d’abans de la pandèmia, ja que el 2019 el Departament de Salut en va detectar 21. Fins aquest mes de juny ja se n’han detectat 15, més de la meitat del total de l’any passat. I, tenint en compte que entre l’agost i l’octubre és l’època de l’any en la qual se’n registren més, el total d’enguany es pot disparar.

Fins ara, tots els casos de malalties tropicals detectats a Catalunya han estat importats, excepte el dengue, del qual en els darrers anys se n’han notificat 3 casos autòctons. En l’anàlisi dels cinc darrers anys (2019-maig 2024) s’observa que a la Regió Sanitària de Girona, de les malalties víriques transmeses a través d’una picada de mosquit (arbovirosis) el dengue és la que ha presentat més casos mentre que no s’ha detectat mai cap cas del Virus del Nil. L’any 2023 és el que registra el major nombre de casos en totes les arbovirosis. A part del dengue també hi ha 6 casos de chikungunya i 4 de zika. A l’any anterior no hi va haver cap cas de chikungunya. En el cas del zika, hi va haver una persona infectada menys.

En aquesta anàlisi dels cinc darrers anys s’observa clarament l’efecte de la pandèmia amb la reducció de moviments de viatgers, els anys 2020-2021, període durant el qual només es van detectar 8 casos, 7 dels quals de dengue i 1 de chikungunya. Cal tenir present, que l’Agència de Salut Pública de zona de l’Alt Maresme es va incorporar a la Regió Sanitària de Girona el febrer de 2021, per tant, en els anys anteriors les dades d’aquesta zona no hi estan comptabilitzades.

Totes aquestes arbovirosis són de declaració individual obligatòria a la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya (XVEC). La sospita d’un cas autòcton i, també, la sospita durant el període d’activitat vectorial d’un cas importat són, a més, de declaració urgent.

Des de Salut Pública remarquen que és important que les persones que viatgin a zones endèmiques estiguin informades del risc d’infecció, del mecanisme de transmissió, de la simptomatologia, del període d’incubació i de les mesures de protecció contra les picades de mosquit. Així mateix, recorden als viatgers que, si van al metge després d’haver tornat d’un viatge recent a algun d’aquests països, li ho han de comunicar.

La unitat especialitzada on s’han d’adreçar els viatgers és la de salut internacional. En el cas de les comarques gironines, la de referència està ubicada a l’hospital Santa Caterina de Salt.

Es tracta d’una consulta especialitzada en l’atenció al viatger internacional i a la persona immigrant. És la unitat de vacunacions internacionals de referència a la Regió Sanitària de Girona i és atesa per professionals especialitzats en salut pública i medicina tropical. En el marc de l’aliança estratègica de l’Institut d’Assistència Sanitària i Institut Català de la Salut (ICS) a Girona, la unitat forma part del Programa de Salut Internacional (PROSICS), creat per l’ICS amb l’objectiu d’integrar les unitats existents al territori i la seva expertesa en els àmbits de l’atenció i la vacunació del viatger internacional i de l’atenció a patologies importades.

Servei per als viatgers, saturat

L’increment de viatgers, sobretot per turisme a països tropicals, ha disparat les visites a la unitat del Santa Caterina, fins a tal punt que ja s’estan donant hores a un mes vista.

