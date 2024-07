El litoral continua sent la zona amb més afectació pel mosquit tigre

Des de fa unes dècades, el mosquit tigre s’ha tornat habitual en determinades zones de la geografia catalana. Originari del sud-est asiàtic, aquest insecte ha viatjat a altres parts del món a causa del fenomen de la globalització i va arribar a Espanya fa una vintena d’anys.

La zona més afectada per la seva presència és la costa mediterrània, segons els estudis duts a terme pel Ministeri de Sanitat. Però s’endinsa a l’interior. A més, la seva capacitat d’adaptació a les condicions climatològiques fa preveure que l’espècie ampliarà la seva àrea de distribució els propers anys.

Per altra banda, atesa la presència de mosquits adults actius a bona part de Catalunya, l’1 de juny va començar la temporada de màxima activitat vectorial a Catalunya. Durant el període s’afegeix la vigilància entomològica i el control dels vectors a la vigilància epidemiològica habitual d’aquestes malalties que es fa durant tot l’any per tal d’evitar que hi hagi casos autòctons secundaris a casos importats. Aquest període de màxima activitat vectorial sol anar de juny a novembre.

Les malalties causades pel virus del dengue, el chikungunya i la febre del Zika es contrauen per la picada d’un mosquit femella infectat. El principal vector transmissor dels virus a Catalunya són els mosquits del gènere Aedes albopictus o mosquit tigre. La transmissió directa entre persones no està demostrada. Es dona predominantment a les àrees urbanes i periurbanes.

El Servei de control de mosquits corresponent en funció de l’àmbit territorial realitza una inspecció entomològica a la zona per valorar la presència de larves i de mosquits adults i establir les mesures de prevenció i control de mosquits que cal dur a terme per tal d’evitar la transmissió de la malaltia.

Els ajuntaments adopten les mesures necessàries al respecte i les diputacions donen suport als Serveis de control de mosquits i ajuntaments per a la realització d’aquestes tasques. Així mateix, es col·loquen paranys de captura de mosquits a l’àrea inspeccionada per a la seva posterior anàlisi al Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA) a fi i efecte de verificar si hi ha presència de virus en els mosquits.

Així mateix, des del Departament de Salut es proporcionen recomanacions a la persona afectada per evitar les picades. D’altra banda, els Departaments d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i de Salut i duen a terme accions de vigilància de la presència del mosquit tigre que permeten disposar d’un mapa de distribució d’aquest vector a Catalunya.

Amb poc temps, la presència del mosquit s’ha anat estenent a gran part del territori. En el cas de les comarques gironines, ja s’ha detectat a tots els municipis de l’Alt i el Baix Empordà, Pla de l’Estany, Gironès i Garrotxa. També afecta bona part dels municipis de la Selva i, des de l’any passat, va entrar al Ripollès. De moment encara no s’ha detectat a la Cerdanya. I és que, com a conseqüència del canvi climàtic, la tendència és que també entri a comarques de muntanya.

Aplicació «Mosquito Alert»

Per tal de tenir més coneixement de la presència d’aquest insecte, un projecte pioner liderat pel Centre d’Estudis Avançats de Blanes va crear l’any passat una aplicació amb un mapa interactiu que permet conèixer gairebé en temps real on són els mosquits tigre arreu de l’Estat. La investigació, que uneix ciència ciutadana i big data i que porta el nom de «Mosquito Alert», inclou més de 69.500 informes de mosquits i 30.000 de picades, i aquestes dades permeten als usuaris saber quines espècies hi ha a la seva zona i conèixer-ne la morfologia.

Recentment s’ha publicat un balanç de l’any passat, en el qual es destaca la importància dels avisos de la ciutadania per tal de detectar la presència de l’insecte. Sense anar més lluny, la població ha localitzat el 21% dels mosquits detectats al llarg de l’última dècada, fet clau per l’ús de l’aplicació.

L’any passat, la resposta massiva de la població va permetre recopilar més de 17.956 informes amb imatges de mosquits i 28.596 notificacions de picades, cosa que va portar a detectar la varietat albopictus a 96 municipis on no hi era. I és que l’aplicació «Mosquito Alert» permet a la ciutadania reportar la presència de mosquits, adjuntant-hi fotografies.

Cada imatge rebuda és processada considerant la seva localització, i la distribució coneguda de l’espècie identificada i, davant la detecció de l’espècie en un municipi on no se’n coneixia la presència, s’avisa de forma automatitzada a les autoritats corresponents.

Ramon Dalmau, cap de la unitat de salut internacional de Salt

El cap de la unitat, Ramon Dalmau, explica a aquest diari que ja el maig passat es va notar molt l’increment de visites. En total se’n van atendre 676 i la xifra inclús és superior a abans de la pandèmia. El maig del 2018, per exemple, se’n van atendre 590. «Encara no hem fet balanç del juny però també va pel camí d’assolir xifres molt elevades, inclús hem hagut d’obrir l’agenda per visites d’urgència, per si algun usuari té un compromís d’imprevist a l’estranger», matisa. Dalmau afegeix que inclús venen usuaris de Barcelona, perquè les unitats d’allà també estan col·lapsades.

«Hem hagut d'obrir visites d'urgència per l'alta demanda de viatgers a la unitat»

El principal motiu d’assistència a aquests viatgers és per l’expansió del dengue a nivell global. Alguns dels consells bàsics que es donen són vestir roba de màniga llarga i posar-se repel·lent. També recomanen la vacuna del dengue, disponible des de fa un any, quan es viatja en un país on s’estarà molt exposat o ja s’ha contret la malaltia prèviament. «Normalment tenim viatgers que van a visitar la seva família i si s’hi estaran una temporada llarga, els podem vacunar», exposa Dalmau.

«Hi ha viatgers que van al seu país d'origen a visitar la família i s'han de vacunar pel dengue»

Pel que fa a destins més populars d’enguany; hi ha Colòmbia, Brasil i Perú a Amèrica. En el cas d’Àfrica, són Kenya Tanzània Namíbia i Madagascar. Finalment, d’Àsia són Indonèsia, Filipines i Vietnam.

