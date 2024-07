«Quan tornava a Catalunya el so de les campanes em feia sentir a casa»

Segurament tothom ha escoltat el repicar de les campanes. Un so que sol venir de lluny, eteri. Però aquest toc fantasiós s’esvaeix quan un recorda que aquests campanars estan electrificats i que els tocs de campana són automàtics i més simples dels que s’escoltaven antigament. Es tracta d’un llenguatge i un llegat que, amb el pas del temps i de les generacions, es va perdent; en aquella època la gent sentia les campanes tocar d’una determinada manera i ja sabien què volien dir.

Amb l’objectiu de preservar aquest patrimoni, tant material com immaterial, va sorgir l’Escola de Campaners de la Vall d’en Bas Llorenç Llongarriu, que fa una setmana va finalitzar el seu primer curs. Un dels impulsors, i professor, d’aquesta iniciativa pionera a les comarques gironines és Xavier Pallàs. El seu primer contacte amb les campanes va ser quan era escolar de Montserrat, i a l’Escola Superior de Música de Catalunya s’hi va retrobar amb elles. Quan va veure el primer campanar «em va caure l’ànima als peus» assegura Pallàs, «vaig veure una campana del segle XVII preciosa, totalment decorada amb inscripcions, sanefes i amb imatges i la vaig veure a punt de caure, amb una capa d’excrements de colom. Em vaig dir, ‘com pot ser que tinguem el patrimoni d’aquesta manera?’». D’aquí va sorgir la idea de fer un inventari de totes les campanes de la Garrotxa i va trobar un gran patrimoni, amb campanes molt antigues i totalment decorades, «pots anar seguint els moviments artístics que hi ha hagut al llarg de la història amb les campanes, però estan abandonades i oblidades». Després de visitar altres campanars de Catalunya es va adonar que, si hi ha campaners, les campanes estan en bon estat així que, si ells desapareixen, no només es perdria aquest patrimoni material, sinó que arribaria un moment en què ningú coneixeria el toc de campanes perquè es transmet oralment. Per aquesta raó Pallàs va voler preservar tot això.

En poques hores les 18 places ja estaven plenes i més de 50 persones van quedar en llista d’espera

Per poder tirar endavant el projecte va contactar amb l’alcalde de la Vall d’en Bas perquè «té una gran sensibilitat en temes educatius i de campanes», afirma Pallàs. Junts van engegar aquesta escola municipal, juntament amb el suport del Bisbat de Girona, que els va cedir el campanar de Sant Romà de Joanetes; de la Diputació de Girona, que va restaurar el campanar; i de la Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, que és l’entitat que ofereix els cursos. També van fer una col·laboració amb l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) que ha fet un reconeixement al curs i a l’escola i convalida el curs com a dos crèdits d’extensió universitària.

Per què el Campanar de Sant Romà de Joanetes? El van triar perquè allà va ser on Pallàs va conèixer a un campaner «d’aquests antics» que li va ensenyar molts tocs i formes de tocar. Aquest era Llorenç Llongarriu, que va ser qui va donar nom a l’escola.

Un cop van tenir-ho tot preparat, va arribar el moment d’obrir les inscripcions. En poques hores les 18 places que oferien ja estaven plenes i més de 50 persones es van haver de quedar en llista d’espera. «Tenia la idea que algú s’apuntaria, però no m’esperava aquest interès. De fet, ve gent de tot Catalunya, hem tingut alumnes de 9 comarques diferents», assegura Pallàs. Es va poder apuntar qualsevol persona de 14 a 75 anys perquè és la franja d’edat que cobreix l’asseguradora. En alguns casos persones més grans van voler reservar plaça perquè per ells «és una cosa important, ho havien sentit tota la vida», però els hi van haver de dir que no.

Roser Saurí és una de les alumnes de l’escola i per a ella el so de les campanes, allò que aboca, sempre ha sigut un tema emocional i molt personal. Ella sempre ha connectat perquè vivia a prop d’un campanar que tocava cada hora, i també durant les festes. Quan va anar a viure a l’estranger, cada cop que tornava a Catalunya «el so de les campanes em feia sentir a casa». Per això es va apuntar a l’escola, «preservar elements que han sigut importants, i que són importants per a la nostra gent m’interessa molt».

El curs estava format per 30 hores presencials que es feien els dissabtes. En total van ser 10 sessions de 3 hores cada una i comptava amb una part teòrica sobre diferents temes: les campanes com a objecte patrimonial, el seu simbolisme, com es toquen les campanes a Catalunya, entre d’altres. I després hi havia una part pràctica on els alumnes van interpretar diferents tocs i tècniques.

Les campanes «formen part de la nostra identitat cultural» i creen cohesió social

A Saurí aquest curs li ha ensenyat moltes coses: «aprendre a valorar el món de les campanes encara més, conèixer gent molt maca i conèixer encara més el territori». També li ha servit per «conèixer una mica més el que és la nostra història, com vivien els nostres avis, besavis, el que formava part del seu dia a dia, la seva quotidianitat, que potser no és el que aprenem quan estudiem història». El que més li ha agradat és poder tocar les campanes i «valorar la feina que feien els campaners antigament, que no era trivial. El valor que això tenia per a la comunitat, això és el que més m’ha agradat. I pensar que puc ser una anella més per a la preservació de tot això». Tant per Pallàs com per Saurí és important conservar aquesta tradició. Pallàs explica que les campanes han format part intrínseca de la nostra cultura des de l’època medieval i que per als nostres avantpassats era una cosa molt important, «forma part de la nostra identitat cultural». A més, el professor també assegura que les campanes tenen la capacitat de crear sentiments col·lectius i que això deriva en cohesió social. Unes paraules compartides per Saurí qui assegura que la gent s’identifica amb tocs determinats, perquè cada indret té els seus propis tocs, i això els fa sentir que forma part d’aquella comunitat, «és un element més del lloc, d’identificació i de compromís amb aquell trosset de món. No és una cosa del passat i que ho vivim amb un component de nostàlgia, sinó que realment ho vivim com un element del present que volem que sigui actiu i real i que la gent que no en forma part estrictament de la comunitat de campaners també s’ho faci seu».

L’objectiu de l’escola és el de mantenir el toc de campanes, encara que només sigui per dies festius. De moment, els alumnes semblen interessats en això. Saurí explica que, juntament amb Pallàs i unes quantes persones que viuen a Olot, han constituït una colla de campaners i que continuaran en la mateixa línia. A més, a ella li interessa molt el campanar de les Preses perquè part de la seva família és originària d’allà i li agradaria poder retornar alguns dels tocs que es feien antigament. Ara mateix està electrificat i no es poden fer tocs manuals, però, amb l’ajuntament, ja han començat a buscar la manera de restaurar-lo.

De cara a l’any vinent la idea de l’escola és continuar amb el mateix format, malgrat que sí que es farà algun canvi en la programació. El que no canviarà serà el nombre de places perquè «les campanes tenen un so potent i, si estem tot el dia tocant, els veïns al final es queixaran i de moment hi ha hagut molt bona entesa i hem d’intentar que segueixi així».

