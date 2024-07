Cornellà del Terri critica la retirada dels mòduls prefabricats de l'escola i acusa el Govern de manca de diàleg

L'Ajuntament de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany) critica la retirada dels mòduls prefabricats de l'escola de la Vall del Terri i acusa el Govern de manca de "diàleg amb el món educatiu local". Des del consistori, diuen que no s'ha atès la seva sol·licitud formal que buscava trobar una solució "consensuada" i demana a Ensenyament que reconsideri la decisió. L'Ajuntament recorda que els mòduls es van instal·lar l'any 2015 i que han estat "fonamentals" per garantir el bon funcionament del centre proporcionant espais addicionals per fer activitats educatives "essencials" com classes de música i espais de tutoria. A més, diuen que, gràcies als aparells de climatització, han actuat com a refugi climàtic en els mesos de calor extrema.

En aquest sentit, diuen que la retirada suposarà la pèrdua de dos espais educatius "vitals" i la "massificació" de les aules existents. També alerten que limitarà la possibilitat de fer desdoblaments, entre d'altres.

Amb tot, diuen que l'edifici principal de l'escola presenta "diverses deficiències" que requereixen atenció "immediata". Entre elles, falta d'escales d'emergència, d'ascensor, presència de goteres i humitats i manca d'espais que exerceixin com a refugi climàtic. En aquest sentit, demanen que es reconsideri la decisió i es treballi per trobar solucions. També reiteren la necessitat de fer les obres de millora necessàries a l'edifici principal.

"Lamento que la Generalitat hagi amagat el cap i no hagi buscat cap solució, ni hora de reunió, per buscar el benestar dels alumnes i dels docents. És un Govern en hores baixes, que ja ni es preocupa pel país, ni els seus ciutadans", afirma l'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Coll.