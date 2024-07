Olot entregarà la Medalla de la Ciutat a la Formació Professional

L'Ajuntament d'Olot entregarà la 21a Medalla de la Ciutat als centres educatius que van impulsar i que ofereixen estudis de Formació Professional des del 1974, coincidint amb el 50è aniversari de la seva implantació a la ciutat.

Aquest premi vol reconèixer la feina feta i destacar el treball i les oportunitats que han ofert a milers d'alumnes al llarg dels anys. En total són deu centres els que rebran el guardó la pròxima tardor: l'INS La Garrotxa, l'INS Bosc de la Coma, INS Montsacopa, l'Escola Pia d'Olot, l'Escola Superior d'Art i Disseny d'Olot, el Pla de Transició al Treball, l'Aula Format d'Olot, la Fundació KREAS, l'Escola de Noves Oportunitats NOIMA i Integra.

El passat dijous 4 de juliol de 2024 el Butlletí Oficial de la Província (BOP) va publicar el decret per fer possible aquest reconeixement de la ciutat, que es dona de manera puntual, i iniciar la recollida de suports, tant d'institucions i entitats, com de persones a títol individual. Així ho ha anunciat aquest matí el tinent d'alcalde i regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda, en la compareixença de l'Ajuntament.

Actualment, la Medalla de la Ciutat d'Olot l'han rebut 14 persones i 6 entitats i associacions. L'última es va concedir el passat 9 de març a Cristóbal Colón, fundador de la Fageda.